雲林高鐵聯外道最後1哩路改善 道路寬平不再束縮危險

高鐵特定區週邊聯外道路都已完工，唯有南側聯外道路有一段兩百多公尺的四線道寬窄不一，在高鐵高架橋下的路段，從四線變成兩線道，行車危險，縣府自籌九百多萬元改善完工，今天完工通車，讓通往高鐵的路更順暢。

虎尾高鐵特定區虎興南路，因車道縮減被戲稱為「虎頭蛇尾路」，縣府自籌經費改善，最近完工；雲林縣長張麗善今天率議員王鈺齊及虎尾代表主席林嘉弘及多位里長舉行竣工祈福儀式，期求通車平安順利。

張麗善表示，虎興南路自高鐵橋下至廉使2號橋路段約226公尺，原僅雙向車道，加上兩側人行道及側溝，又緊鄰雲92線鄉道，交通車況不佳，且附近道路全線都雙向四車道，路寬皆20公尺以上，僅虎興南路仍只兩個車道，更加危險。

議員陳俊龍、王鈺齊及地方陳情，縣府在議會支持下自籌經費993萬元辦理改善，針對道路線形調整、標誌、號誌優化修繕，並增設成雙向四車道及人行道等周邊設施。

王鈺齊感謝縣府團隊對該路的關心，歷經四年終獲改善，提供一條平坦同寬通往高鐵及回家的路，該路一完成，高鐵週邊聯外道路更加完善。工務處長汪令堯指出，該路雖不長但牽涉複雜，施工過程與農水署雲林區處、台電、中華電信、水公司、路口號誌等各管線單位多次協調，整體工程才得以竣工，完成後路況不再束縮，更加安全。