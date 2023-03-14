快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

雲林高鐵聯外道最後1哩路改善 道路寬平不再束縮危險

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高鐵聯外道路最後一哩路完成改善，雲林縣長張麗善帶領議員和主管走新路，並欣悅說這是一條平坦又安全的路。記者蔡維斌／攝影
高鐵聯外道路最後一哩路完成改善，雲林縣長張麗善帶領議員和主管走新路，並欣悅說這是一條平坦又安全的路。記者蔡維斌／攝影

高鐵特定區週邊聯外道路都已完工，唯有南側聯外道路有一段兩百多公尺的四線道寬窄不一，在高鐵高架橋下的路段，從四線變成兩線道，行車危險，縣府自籌九百多萬元改善完工，今天完工通車，讓通往高鐵的路更順暢。

虎尾高鐵特定區虎興南路，因車道縮減被戲稱為「虎頭蛇尾路」，縣府自籌經費改善，最近完工；雲林縣長張麗善今天率議員王鈺齊及虎尾代表主席林嘉弘及多位里長舉行竣工祈福儀式，期求通車平安順利。

張麗善表示，虎興南路自高鐵橋下至廉使2號橋路段約226公尺，原僅雙向車道，加上兩側人行道及側溝，又緊鄰雲92線鄉道，交通車況不佳，且附近道路全線都雙向四車道，路寬皆20公尺以上，僅虎興南路仍只兩個車道，更加危險。

議員陳俊龍、王鈺齊及地方陳情，縣府在議會支持下自籌經費993萬元辦理改善，針對道路線形調整、標誌、號誌優化修繕，並增設成雙向四車道及人行道等周邊設施。

王鈺齊感謝縣府團隊對該路的關心，歷經四年終獲改善，提供一條平坦同寬通往高鐵及回家的路，該路一完成，高鐵週邊聯外道路更加完善。工務處長汪令堯指出，該路雖不長但牽涉複雜，施工過程與農水署雲林區處、台電、中華電信、水公司、路口號誌等各管線單位多次協調，整體工程才得以竣工，完成後路況不再束縮，更加安全。

高鐵聯外道的興南虎路完成修繕，今天舉行竣工通車儀式。記者蔡維斌／攝影
高鐵聯外道的興南虎路完成修繕，今天舉行竣工通車儀式。記者蔡維斌／攝影
高鐵聯外道的興南虎路完成修繕，今天舉行竣工通車儀式。記者蔡維斌／攝影
高鐵聯外道的興南虎路完成修繕，今天舉行竣工通車儀式。記者蔡維斌／攝影

高鐵 車道 人行道

延伸閱讀

雲林縣府召集各農會發聲 萬物齊漲建請政府調高公糧價

在家照顧親人還能養家 雲林家托站「要在今年達標」

物價波動張麗善籲提高公糧收購價格 每公斤應漲12元

解決高齡問題 張麗善率隊觀摩武藏野日照中心

相關新聞

嘉義市擬提高生育津貼「8千變2.2萬」 議員喊樂觀其成

加碼社福補助，嘉義市政府規畫將原本生育津貼每胎8000元，提高為2萬2000元，預料1年新生兒增至1500人，另，目前補...

持續凍漲！明德外役監獄「明德雞」年銷3萬隻 產值破千萬

台南山上明德外役監獄飼養放山土雞30餘年，以「明德雞」為名行銷全國，近來萬物飛漲，獄方持續凍漲降低消費者負擔，更以累積口...

雲林高鐵聯外道最後1哩路改善 道路寬平不再束縮危險

高鐵特定區週邊聯外道路都已完工，唯有南側聯外道路有一段兩百多公尺的四線道寬窄不一，在高鐵高架橋下的路段，從四線變成兩線道...

民進黨直擊養雞場：真的不缺蛋 拜託大家別再囤！

國內雞蛋問題持續延燒，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文今天帶攝影團隊直擊養雞場，蛋農說，因為老蛋雞產蛋率低，加上天氣變化及...

全國議長盃桌球賽15日開打 台南代表隊多名議員球技一流

今年年全國地方議會議長盃桌球錦標賽15日將於嘉義縣登場，台南市議會下午在出發前舉行授旗儀式，由副議長林志展授旗給代表隊隊...

雲林縣府召集各農會發聲 萬物齊漲建請政府調高公糧價

原物料上漲，農業資材也漲價，雲林縣政府今天召集各級農會總幹事召開記者會共同發聲，建請農委會提高公糧收購價格、提高災損補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦