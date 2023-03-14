直擊養雞場現況！民進黨邱世文稱「沒那麼嚴重」籲大家別囤蛋

國內雞蛋問題持續延燒，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文今天帶攝影團隊直擊養雞場，蛋農說，因為老蛋雞產蛋率低，加上天氣變化及禽流感影響，產能確實降低，希望大家不要因此囤蛋，讓蛋的產銷回穩，黨部也霸氣宣布，3月19日上午8點起，至雲林斗六新捐血站捐血，就送盒裝雞蛋和草莓夾心酥。

邱世文今與蛋農對談時發現，場內多半是老蛋雞，產蛋率僅5、6成，且氣溫忽冷忽熱，還有疫病肆虐，以致產能遇困，造成雞蛋漲價；蛋農也說，疫情期間新雞無法進口，既有的老蛋雞愈生愈少，中雞尾現在又青黃不接，也束手無策，不過農委會去年有補助更新蛋雞，70天左右每隻20元，75天每隻25元，幫助雞隻新陳代謝。

見第一線蛋農苦心經營，邱世文強調「沒那麼嚴重！」，呼籲大家不要恐慌、勿囤蛋，民進黨雲林縣黨部訪後也向蛋農買蛋，本月19日將送200盒（2000顆）新鮮雞蛋，當天上午8點至下午5點到斗六捐血站（斗六市漢口路187號）捐血者，250 C.C.送1盒雞蛋、1包草莓夾心酥，500 C.C.則各送雙份。

台中捐血中心公告，目前最缺O型血，庫存僅4至7日，存量偏低，其他A、B、AB等血型尚有7天以上。