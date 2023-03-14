雲林縣府召集各農會發聲 萬物齊漲建請政府調高公糧價

原物料上漲，農業資材也漲價，雲林縣政府今天召集各級農會總幹事召開記者會共同發聲，建請農委會提高公糧收購價格、提高災損補助，以對應生產成本的增加。農糧署表示，水稻生產呈現供過於求，如再提高公糧收購價格，恐將加劇生產過剩。

雲林縣長張麗善指出，雲林稻作佔全國面積約17%，但公糧收購價格10多年來迄今只調高2及3元，近來物價波動甚鉅，生產資材及工資不斷上漲，稻作成本增加，然而基本月薪工資已從100年的17880元調高至目前26400元，調幅達47.65%，若以此計算收購價格每公斤應至少調漲12元以上才合理，所以她召集各農會和議員共同為農民發聲，建請中央調高公糧收購價，同時也應提高災損補助。

此外，張麗善也針對民國60年以前雲林辦理的72個農地重劃區，目前尚餘377公頃未更新改善；民國60年以後也有12區約5213公頃不屬於「早期重劃區農水路計畫」內的農水路，都已使用逾4、50年却無法改善，如今缺工缺料，營建物價上漲，該計畫的每公頃補助25萬3千元多年未調整，工程經費嚴重不足，農民怨聲載道，縣府建議將該計畫補助提高至每公頃40至45萬元並放寬年限，以能改善農水路。

對於縣府建議提高公糧收購價，農糧署先前曾函文表示，國內水稻供過於求，折算糙米每年超產約20萬公噸。目前稻作設有公糧收購、災害穀收購、水稻收入保險等，是相對較有保障的作物，如再提高公糧收購價，將加劇生產過剩，影響稻農收益及稻米產業發展，所以農委會才積極輔導農民種植具競爭力的轉作作物。

吳姓稻穀業者則指出，目前公糧價格每公斤含烘乾約23.6元至28元，時下老農凋零，不少農田租給青農耕作，調高公糧價對業者是增加資金壓力，但每年看到農民交稻徒嘆不賺錢的無奈，站在農民立場，十幾年沒調，如能適度調一下也是合理，當然政府基於維護農民和產業市場之間的平衡有所考量，調與不調就看政府顧慮的面向為何。

至於雲林縣府建議調整農水路計畫執行年限及提高每公頃補助，農水署表示，這屬地方自治事項，但農水署考量營建物價上漲，已兩次邀各縣市政府研商，目前尚有包括雲林在內的部分縣市，尚未提供相關資料，農水署已催請提供，以利後續作業進行。

有關農水路每公頃補助經費25萬3千元多年未調整，農水署指出，縣府所指係為辦理早期農地重劃區農水路改善的補助項目，由於109年至111年農水署每年補助雲林縣府約2億元辦理更新或緊急農水路改善，倘縣府另有急要農路改善需求，可透過該項目補助辦理即可。