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雲林縣府召集各農會發聲 萬物齊漲建請政府調高公糧價

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府和各級農會總幹事共同發聲，籲請政府調高公糧收購價格及秧苗受災補助。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和各級農會總幹事共同發聲，籲請政府調高公糧收購價格及秧苗受災補助。記者蔡維斌／攝影

原物料上漲，農業資材也漲價雲林縣政府今天召集各級農會總幹事召開記者會共同發聲，建請農委會提高公糧收購價格、提高災損補助，以對應生產成本的增加。農糧署表示，水稻生產呈現供過於求，如再提高公糧收購價格，恐將加劇生產過剩。

雲林縣長張麗善指出，雲林稻作佔全國面積約17%，但公糧收購價格10多年來迄今只調高2及3元，近來物價波動甚鉅，生產資材及工資不斷上漲，稻作成本增加，然而基本月薪工資已從100年的17880元調高至目前26400元，調幅達47.65%，若以此計算收購價格每公斤應至少調漲12元以上才合理，所以她召集各農會和議員共同為農民發聲，建請中央調高公糧收購價，同時也應提高災損補助。

此外，張麗善也針對民國60年以前雲林辦理的72個農地重劃區，目前尚餘377公頃未更新改善；民國60年以後也有12區約5213公頃不屬於「早期重劃區農水路計畫」內的農水路，都已使用逾4、50年却無法改善，如今缺工缺料，營建物價上漲，該計畫的每公頃補助25萬3千元多年未調整，工程經費嚴重不足，農民怨聲載道，縣府建議將該計畫補助提高至每公頃40至45萬元並放寬年限，以能改善農水路。

對於縣府建議提高公糧收購價，農糧署先前曾函文表示，國內水稻供過於求，折算糙米每年超產約20萬公噸。目前稻作設有公糧收購、災害穀收購、水稻收入保險等，是相對較有保障的作物，如再提高公糧收購價，將加劇生產過剩，影響稻農收益及稻米產業發展，所以農委會才積極輔導農民種植具競爭力的轉作作物。

吳姓稻穀業者則指出，目前公糧價格每公斤含烘乾約23.6元至28元，時下老農凋零，不少農田租給青農耕作，調高公糧價對業者是增加資金壓力，但每年看到農民交稻徒嘆不賺錢的無奈，站在農民立場，十幾年沒調，如能適度調一下也是合理，當然政府基於維護農民和產業市場之間的平衡有所考量，調與不調就看政府顧慮的面向為何。

至於雲林縣府建議調整農水路計畫執行年限及提高每公頃補助，農水署表示，這屬地方自治事項，但農水署考量營建物價上漲，已兩次邀各縣市政府研商，目前尚有包括雲林在內的部分縣市，尚未提供相關資料，農水署已催請提供，以利後續作業進行。

有關農水路每公頃補助經費25萬3千元多年未調整，農水署指出，縣府所指係為辦理早期農地重劃區農水路改善的補助項目，由於109年至111年農水署每年補助雲林縣府約2億元辦理更新或緊急農水路改善，倘縣府另有急要農路改善需求，可透過該項目補助辦理即可。

雲林縣府和各級農會總幹事共同發聲，籲請政府調高公糧收購價格及秧苗受災補助。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和各級農會總幹事共同發聲，籲請政府調高公糧收購價格及秧苗受災補助。記者蔡維斌／攝影

雲林 農民 漲價

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