全國議長盃桌球賽15日開打 台南代表隊多名議員球技一流

今年年全國地方議會議長盃桌球錦標賽15日將於嘉義縣登場，台南市議會下午在出發前舉行授旗儀式，由副議長林志展授旗給代表隊隊長李啟維議員，預祝代表隊能旗開得勝，順利帶回冠軍獎盃。

林志展表示，台南市議會桌球代表隊過往參賽成績耀眼，加上此次代表隊選手陣容堅強，由李啟維議員擔任隊長，球技一流的郭信良、蔡育輝、蔡淑惠、余柷青及陳皇宇等議員也代表出賽，代表隊成員在賽前更是積極訓練，相信此行一定能取得佳績，滿載而歸。

林志展指出，台南市議會對於參加運動比賽向來非常積極，除了能強身健體、鍛鍊身心，為團體爭取榮譽外，還能以球會友，與各縣市議會代表隊選手切磋球技，獲益良多。

今年全國地方議會議長盃桌球錦標賽由嘉義縣議會主辦，3月15日至16日於嘉義縣立體育館舉行，台南市議會桌球代表隊由議長邱莉莉擔任總領隊，副議長林志展擔任副總領隊，代表隊成員於加油歡呼聲中出發，對於奪勝信心滿滿。