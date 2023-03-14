台南大型就博會18日登場 提供4153就業機會

台南市今年首場大型就業博覽會「台南好生活，台南呷頭路」將於18日在善化區文康育樂中心舉行，82家廠商提供4153個就業機會，市府並推出求職接駁車及職涯諮詢等加值服務。

台南市長黃偉哲今天出席在民治市政中心舉行的宣傳記者會致詞表示，台南去年失業率為3.6%，低於全台失業率3.67%，已連續4年保持六都最低。市府持續與企業合作，透過就業博覽會釋出大量優質職缺，近兩年初步媒合率都有近60%。

黃偉哲說，就業博覽會除了提供適合理工人才的技術人員及工程師工作，更提供不少服務或傳統產業類職缺，讓有不同專長的人都能在台南實現職業理想，而市府接下來努力目標，是持續追蹤媒合維持率，也就是勞工工作適應及與企業契合情況。

南科管理局副局長鄭秀絨說，南科園區在半導體產業帶動下，去年營業額突破歷史新高，超過新台幣1兆元，這是所有台南市民的努力成果，南科廠商在此次就業博覽會也提供1400多個職缺，其中超過7成為高階工程師，希望給年輕人更多機會。

台南市政府勞工局提供資料，這次大型就業博覽會邀集82家廠商，提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個月薪超過新台幣3萬元職缺，機會多元且豐富。

勞工局指出，活動並提供「求職接駁車」、「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「職涯諮詢」等加值服務，盼幫助求職者更全面了解就業市場現況和趨勢，並呈現出最好的一面。