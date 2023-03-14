成大博物館將閉館兩年整修 4月底前最後一檔特展今開幕

國立成功大學博物館將展開為期兩年的閉館整修工程，閉館之前最後一檔展出，一口氣推出3項主題特展，分別是「台灣工程教育史系列展V-建築與都市計劃特展」、「疫苗邊界2.0:COVID-19迷你疫廊」、「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」，歡迎民眾在4月30日閉館前來參觀。

成大表示，博物館自1999年開始籌備，2007年11月11日正式成立，今年即將邁入第16周年，館方計畫於今年暑假展開為期兩年的實體閉館整修工程，4月30日之後就將暫時關閉。

博物館表示，本次展覽非常多元，3檔特展不僅紀錄與發揚成大的校史傳統，保存校園文化資產，也彰顯大學作為一個教學研究的示範場域，肩負著社會責任，緊扣社會環境脈動，持續創新、前進，同時也不忘和台南這個城市、土地相互對話，並建立一個社會溝通、成就共好的平台。

成大前校長翁鴻山是台灣工程教育史系列展覽重要推手，今天出席特展開幕活動。翁鴻山表示，成大以工程起家，也是台灣最早的大專工程專業的學校，規模也是全台最大。大約10年前提出可以在成大設立工程教育史料館的構想，至今已推出第5次展覽，現正編纂台灣工程教育史，已出版8冊，希望今年底可以將16冊全部完成。

「台灣工程教育史系列展V-建築與都市計劃特展」由策展人成大博物館客座副研究員郭美芳、副研究員蔡侑樺及成大都市計劃系教授孔憲法共同策展，為成大博物館工程教育史研究系列展覽第5檔。

成大博物館自2015年起，逐年進行成大工程教育史研究。2016 年推出首展「工程教育簡史」後，陸續推出電力、鐵道、船舶與港灣等工程相關的教育成果展覽。「台灣工程教育史系列展V - 建築與都市計劃特展」主題為建築與都市計劃，以創設於日治時期台灣最早之建築高等教育及其研究開端、歷經中國到台灣的建築史發展與轉型、美援政策的影響、結構及其系統理論與實作之紮根、綠建築的發展與推動等內容為主軸。

新冠肺炎爆發至今，快速地了解防疫觀念與科學知識，已成為個人生活與大眾社會的日常。然而當資訊量爆炸，該如何篩選和吸收正確知識呢？「疫苗邊界2.0:COVID-19迷你疫廊」策展人成大博物館助理研究員陳佳欣表示，展覽延續2021年「疫苗邊界─疫苗科學展」之疫苗製作原理與預防觀概念，並聚焦於新冠肺炎及其相關防疫知識，以提問為導向，將複雜的資訊圖像化，以多元的展示手法，讓觀展者能更了解當代社會高度關注議題。此外，本展為移動式展覽，相關展示品易於搬遷及移動組裝，歡迎各界討論移展，發揮更大效益。

1640年代為荷治福爾摩沙發展最快速的時期，熱蘭遮堡壘於1639年底大抵完工，為多功能大型要塞。熱蘭遮市鎮則扮演轉口貿易站之重要角色，其規模也不斷擴張。「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」由成大建築系副教授黃恩宇、中央研究院台灣史研究所副研究員鄭維中共同策展。黃恩宇表示，展覽延續2021年推出的「鯤首之城」特展，展場設有VR和360影片，重現1643年熱蘭遮堡壘、市鎮與市民，希望藉由與市民的互動，讓觀者體驗、認識當年活生生且熱鬧繁榮的熱蘭遮市鎮。