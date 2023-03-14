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嘉義市擬提高生育津貼「8千變2.2萬」 議員喊樂觀其成

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府規畫加碼社福補助，生育津貼提高每胎2萬2000元，另補助80歲以上裝全口假牙且不排富。圖為民眾今天到戶政事務所領生育津貼。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府規畫加碼社福補助，生育津貼提高每胎2萬2000元，另補助80歲以上裝全口假牙且不排富。圖為民眾今天到戶政事務所領生育津貼。圖／嘉義市政府提供

加碼社福補助，嘉義市政府規畫將原本生育津貼每胎8000元，提高為2萬2000元，預料1年新生兒增至1500人，另，目前補助65歲以上弱勢裝全口假牙，擴大為80歲以上且不排富，估算首年需求850人；此兩項共追加5025萬元預算，下周議會臨時會提出。對此，不分藍綠議員都喊樂觀其成。

嘉市生育津貼目前每生1胎補助8000，生雙胞胎為1萬8000元、3胞胎以上則3萬元；裝全口假牙，則限65歲以上列冊中低收、低收入戶、身障者等。去年底大選期間，民進黨市長候選人李俊俋提調高生育津貼、擴大補助老人假牙，市長黃敏惠就表示「市民有需要一定會去做」。

市府社會處表示，為補助婦女生育、養育新生兒時所需費用，產婦或配偶在新生兒出生前設籍嘉市1年以上，每名新生兒補助2萬2000元；依去年嘉市出生1202人，調高津貼後預料能達1500人，所需經費3300萬，而今年已編生育津貼2100萬，須追加1200萬。

社會處指出，1月嘉市65歲以上已占17%，口腔健康是影響全身健康及生活品質重要因素之一，為回應高齡者需求，修正補助對象，設籍嘉市5年以上、年滿80歲且全口無牙者，申請能獲補助裝全口假牙，費用4萬5000元。

社會處計算，截至1月底設籍嘉市80歲以上1萬926人，以80歲以上全口無牙率12.7%換算，約1388人須裝，不過部分已裝或無需求，以60%計算即850人有需求，故追加3825萬。

市議會國民黨團書記長張秀華說，年輕人不太會願意為領幾千元津貼，願意生育，改2萬2000元才有感、有效鼓勵，而老人咀嚼功能很重要，補助做假牙是德政。

議會民進黨團幹事長蔡文旭指出，嘉市生育津貼原為各縣市墊底，提高是合理的，不過假牙不排富補助限80歲以上，人數占比不多，意義不大，建議可再下修年齡門檻。社會處表示，若全開放到65歲，預算可觀，可能過度舉債、牙醫診所量能也恐不足。

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