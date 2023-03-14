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花5億辦台灣燈會老人健保卻不願全免費？南市府：誤導視聽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，接棒明年在台南400年歷史舉辦獨有特色的台灣燈會。圖／取自台南市政府網站
台南市長黃偉哲（左）從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，接棒明年在台南400年歷史舉辦獨有特色的台灣燈會。圖／取自台南市政府網站

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天表示，台南市府主辦明年台灣燈會編列預算高達5億1950萬元，幾乎追上今年主辦的台北市，台南跟其他五都比甚麼都缺，總預算也比不上台北，為何要打腫臉充胖子？批市府只願花錢辦台灣燈會，卻連個老人健保費都不願全免。

台南市政府發言人田玲瑚表示，相對於撒錢式、增加負債率的政策， 黃偉哲市長採取更為負責的作法，為市民看緊公庫。除了撙節支出，台灣燈會也能為市民創造更多商機。預算編列比照上一年度主辦城市是合情合理的作法，且預算編列不等於實際支出，不要為了政治目的，誤導視聽。

國民黨團書記長蔡育輝指出，台北市政府一年總預算1700多億元，估不論台北的經濟規模、稅收、人口數，又是中央政府所在地，台北總預算就比台南多出700多億元，台南總預算只有1000億元左右，台北今年爭取到兔年台灣燈會主辦權，舉辦燈會的花費不過6、7億元，明年台灣燈會主辦權家落台南，台南市政府編列高達5億1950萬元來辦燈會。

蔡育輝說，台南市政府為辦台灣燈會，花錢拚面子，打腫臉衝胖子，台灣疫情才剛緩，國家才剛從缺口罩、缺疫苗、缺快篩中走出，現在又跌入通貨膨脹的深淵，萬物齊漲，眼前缺蛋、缺電、缺水，國民黨團支持台南舉辦燈會，但，台南市府若真窮，請縮小燈會規模，要不就對外募款。

田玲瑚表示，台灣燈會的辦理，不僅有助於台南增加國際能見度，更可帶來十數倍的產值，預估為台南帶來百億產值，帶動百貨業者、商圈、店家、觀光旅宿等。 尤其在疫情之後，更有助於提升台南經濟。請民代切勿為了政治目的，竹篙湊菜刀，誤導視聽，罔顧市民權益。

田玲瑚指出，台灣燈會預算編列比照上一年度主辦城市是合情合理的作法，議員也應該清楚，預算編列不等於實際支出。市府也必將遵照黃偉哲市長指示，一方面為民興利，同時嚴守財政紀律。睽違16年，台灣燈會終於在台南辦理，且適逢「台南400」，市民引頸期盼，市府必當傾盡全力辦理，務求盡善盡美 。

田說，另黃偉哲上任以來總體減債超過200億元，為台南市升格以來債務新低點；更榮登2022年六都減債王。

台灣燈會 台南 黃偉哲 健保

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