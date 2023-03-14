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農會大軍請益 台南古寶無患子分享「以小搏大」競逐市場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
古寶無患子生技公司產品跨足清潔、美妝、生技領域，以靈活行銷站穩市場。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司產品跨足清潔、美妝、生技領域，以靈活行銷站穩市場。記者謝進盛／攝影

來自全台各地50多名農會主管今參訪台南安定古寶無患子生技公司交流行銷心法，業者大方分享藉由累積產品好口碑善用本身「以小搏大」競逐市場，更認為社群網路小編更扮演「助攻」關鍵角色。

中華民國農會辦理這次活動，今起連續3天在台南地區參訪、座談交流，今第一站前往安定古寶無患子生技公司，董事長王高榮、總經理王瑞閔父子以「野果實力邁向國際」為題，藉由當初投入外界認為不起眼的無患子研發，成功打造橫跨清潔、生技、美妝領域。

近來不少農會紛紛推出自有農特產品，如何藉由行銷發揮產品加乘效果，王高榮、王瑞閔認為，前提本身產品的「質」前提一定要有好，才能發揮應1加1大於2效果，此外在行銷策略，業者也認為相較多年前電視購物頻道，近年來因智慧型手機興起，網路社群興起，透過臉書或IG貼近消費者行銷，尤其網路小編更要發揮「助攻」，及時為消費者提供精準的購物需求，好感度、回購率才會增加。

「商場訊息萬變，善用小廠靈活行銷模式更重要。」王高榮說，自家古寶無患子系列商品除立足台灣，近年來也成功銷往美國、日本、越南、馬來西亞、歐洲等，外銷占比約近2成，以年20%穩定成長，因薄利多銷搭配靈活行銷策略在市場搶有一席之地，但仍得步步為營。

古寶無患子生技公司產品跨足清潔、美妝、生技領域，以靈活行銷站穩市場。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司產品跨足清潔、美妝、生技領域，以靈活行銷站穩市場。記者謝進盛／攝影
各地農會總幹事、推廣幹部今參訪台南安定古寶無患子生技公司，董事長王高榮（拿麥克風者）分享經營心法。記者謝進盛／攝影
各地農會總幹事、推廣幹部今參訪台南安定古寶無患子生技公司，董事長王高榮（拿麥克風者）分享經營心法。記者謝進盛／攝影

農會 生技

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