政治影集和平歸來 大林萬國戲院18日免費播映

政治影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」18日將在嘉縣大林萬國戲院免費播映；製作人汪怡昕說，醫護人員從在台灣發生大事時，都是擋在第一線，有必要拍影片讓百姓瞭解醫護的貢獻。

文史工作者江明赫今天接受中央社記者訪問表示，週六（18日）晚上7時至10時，萬國戲院將放映政治影集「國際橋牌社」外傳「和平歸來」。當天到場的民眾可以搶先看第2集，映後還有製作人汪怡昕、熊九山、導演林世章及神秘嘉賓與觀眾現場對談。

「和平歸來」製作人汪怡昕告訴中央社記者，從日治時期開始醫護人員在台灣發生大事時，都是擋在第一線，像228事件、2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）到目前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有必要拍攝影片讓百姓瞭解醫護的貢獻。

「和平歸來」是以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集，集結鍾瑶、陳以文、柯宇綸、張詩盈、莫愛芳、百白、檢場等演員參與。汪怡昕表示，這齣戲考驗觀眾淚腺，看完沒哭退錢。

江明赫指出，18日活動完全免費，但座位有限，歡迎中南部民眾一起參與這場特映，報名連結https://is.gd/pRmFu7。

「萬國戲院」建於1968年，以戲院型態經營至數十年後，接著轉私人出租成為卡拉OK店，直到2002年徹底結束營業；江明赫約在2011年時接手活化，讓萬國戲院死而復生成為在地觀光景點，吸引電影、電視影集來此拍攝，也常播映舊時電影供民眾欣賞。