在家照顧親人還能養家 雲林家托站「要在今年達標」

雲林縣老化程度居全國前3名，65歲以上長者達全人口20％，至少萬人以上有長照需求，家庭照顧者占約3成，縣長張麗善說，她發現家庭照顧者常常要工作兼顧家庭照顧，甚至有人必須犧牲掉工作，但沒了收入來源，也不知如何是好，她鼓勵家庭照顧者考照顧服務員，可在家庭托顧站或據點服務，照顧自家人，也能就近照顧需要的人，達到「照顧不離職」。

張麗善說，部分被照顧者會送到機構接受照顧，但不是每個家庭都有辦法負擔安養費用，因此有些家庭選擇自己照顧，雖然省下費用，卻往往無法顧全工作，蠟燭兩頭燒。

「為什麼不讓照顧者有證照？」張麗善認為，有專業技能還不怕丟工作，能照顧自家人及別人，還能增加收入，4年前她推動「家庭照顧者設立家托據點專案」，輔導家庭照顧者接受完整照服訓練、取得證照，改造居家成為「客廳即工場」、無障礙及符合消防法規的家庭式照顧空間。

目前全縣已開拓43處家庭托顧站，家庭照顧者以1+3（照顧1名家屬、3名對象）模式運作，張麗善接受本報採訪時提到，提供家托服務者除照顧自己家屬，同時兼顧其他3名失能者，能在工作及經濟上獲得收入來源，最重要的是能擺脫夾在就業、親情照顧的為難。

張麗善說，目前縣內家托站布建率95％，是全台數量最多，今年預估百分之百，將再增加2至3處，朝每鄉鎮至少1處的目標努力。