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南市長照業者陳情爭權益 市府：朝向事廢進場凍漲3年

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長期照護發展協會今天至市府陳情，反映心聲。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長期照護發展協會今天至市府陳情，反映心聲。記者鄭惠仁／翻攝

台南市長期照護發展協會理事長潘新傳為長照業者爭權益，今天與會員代表至市府陳情，協調長照業者所面臨的困境，希望藉由良好的溝通，讓市府聽見民眾心聲，公私協力解決長照業者經營上的難題，進而提升長照業的服務品質。市府表示，將朝向事業廢棄物進場費用凍漲3年。

也是民進黨台南市黨部主委的潘新傳與前任理事長賴建宏、副理事長陳惠蕙、理監事會員代表以及南市長期照護發展協會顧問市議員李偉智、蔡麗青、朱正軒等人反映業者心聲。潘新傳指出長照業者目前亟需解決的3大難題：

第一，長照機構的事業廢棄物清運費用暴漲，已到業者不堪負荷的極限，尤其長照機構的事業廢棄物超過七成是尿布，尿布在吸水之後重量增加3倍，而事業廢棄物清運業者以重量計價，機構成本因此大幅提升，為兼顧服務品質與成本營運，希望市府能針對事業廢棄物清運費用協調處理。

第二，長照業最大的問題就是人力不足的窘境，依據長服法的規定，長照機構的應聘人力與隨時人力的配置比造成業者人力成本大增，而且人力長期短缺，不只第一線照護人員工作量能爆表，照護品質也面臨嚴峻的挑戰。有鑑於台灣即將邁入超高齡社會，老年人口會越來越多，希望能由中央修法來解決根源性的問題。

第三，南市的長照機構費用長久以來都沒有明確的調整標準，近年疫情衝擊、物價攀升，加上各項營運成本如：事業廢棄物清運費、人力支出等，長照業者都在咬牙苦撐，而衝擊最大的則是長照機構的照護品質。

副市長趙卿惠肯定南市長期照護發展協會為長照業者爭取權益，以及對長照業的貢獻，針對這3大難題，她表示，市政府將朝向事業廢棄物進場費用3年凍漲、促請地方民意代表向中央提議修法、長照機構費用調整由個案審議改為委員會審議等方向進行。強調市府團隊一定會盡最大努力協助解決長照業者的困難，提供市民更優質的長照環境。

長照 廢棄物 長期照護

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