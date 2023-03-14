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怕民眾攀爬 嘉義縣地景藝術「記憶的台階」周遭種灌木

中央社／ 嘉義縣14日電
嘉義縣表演藝術中心入口的地景藝術「記憶的台階」，雖立有「裝置藝術、請勿攀爬」警示牌，仍常有大人、小孩會走上去、爬上去，或坐在台階上拍照，中心近日將在四周種植灌木，阻隔民眾進入。圖／中央社（黃秋萍提供）
嘉義縣表演藝術中心入口的地景藝術「記憶的台階」，雖立有「裝置藝術、請勿攀爬」警示牌，仍常有大人、小孩會走上去、爬上去，或坐在台階上拍照，中心近日將在四周種植灌木，阻隔民眾進入。圖／中央社（黃秋萍提供）

台東裝置藝術「通往天堂的階梯」日前因遊客無視警示攀爬倒塌，嘉義縣表演藝術中心入口也有類似地景藝術「記憶的台階」，近日在四周種植灌木，阻隔民眾走上去，防止意外發生。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍告訴中央社記者，前年底就職後，就發現「記憶的台階」旁雖立有「裝置藝術、請勿攀爬」警示牌，仍常有大人、小孩會走上去、爬上去，或坐在台階上拍照。

黃秋萍說，「記憶的台階」就是單一用紅磚、水泥砌成往上延伸的階梯，下方並沒有任支撐，本身有一定的重量，若有人走上去或爬上去，很容易斷裂引發意外，所以近日在「記憶的台階」四周種植灌木阻隔民眾進入。

黃秋萍表示，日前看到台東裝置藝術「通往天堂的階梯」倒塌的新聞，還有人摔落受傷，不禁讓她出了身冷汗；她呼籲民眾，任何裝置藝術都請勿攀爬，除了對作品、作者的尊重，也為了保護自身安全。

黃秋萍指出，「記憶的台階」裝置藝術是2016年由中國籍藝術家戴耘創作，以紅磚組成的樓梯結合靜物手法，以一磚一瓦建立家園印象、日常生活，亦反映早期農業時代的情感溫度，以及對於家鄉的記憶承載。

「通往天堂的階梯」立於台9線海邊台東南迴藝術季裝置藝術，3月8日下午一名女遊客無視警示攀爬，造成裝置倒塌，女遊客受傷送醫，所幸沒生命危險，但引起廣泛討論，類似作品嘉縣「記憶的台階」也因而引起民眾注目。

裝置藝術

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