全民瘋露營…台南公布5處露營場地合法 另14處持續輔導
近年露營已成為民眾喜愛從事的戶外活動，露營型態也日益多元，為保障露客權益，台南市政府去年8月及交通部觀光局今年2月均辦理露營場法規說明暨輔導座談會，推動露營場申請制度，目前5處露營場地已合法，另有14處持續輔導業者申請登記，期待全市露營場均合法設置，以維護露客安全。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，南市共列管46處露營場，其中27處因用地或轉行或退場，目前19處營業露營場中虎頭埤風景區、岩前18露營場、走馬瀨農場、關子嶺開心休閒農場、梅嶺神秘氣場露營區等5處已依「露營場管理要點」規定完成設置登記。
另有12處用地符合尚未申請登記，餘2處用地經初判符合修正後「非都市土地使用管制規則」範疇的適用，還未完成登記的14處露營場，市府已主動聯繫業者，提供相關規定給業者參考，後續並將積極輔導業者完成登記程序。
市府針對新、舊露營場也會持續排定聯合稽查，確保露營場營業符合水保、地用、環境保護、公共衛生與安全等相關法令規定，以保障露客使用權益及強化露營場經營安全。
市長黃偉哲表示，露營場的安全是市府極為重視的一環，其中土地選擇合法安全是露營場設置的第一步，也是最重要的一步，雖然去年7月20日「非都市土地使用管制規則」放寬非都市土地農牧及林業用地申設露營場限制，但仍有面積1公頃以下及不得位於19項環境敏感地區的限制，目的就是為了確保土地使用的安全。
黃偉哲說，希望有意設置露營場業者，務必完整瞭解相關規定、妥適選擇地點與妥善規畫露營場配置，更期望露營場業者能接軌國際，從軟、硬體全方位提升，提供優質的露營環境，促進台南露營場的發展及提升知名度，也提供露客一個安全的露營體驗環境。
合法露營場地相關資訊可至交通部觀光局露營專區網頁查詢；露營場申請相關資訊可至台南市政府觀光旅遊局行政服務網-便民服務-露營場申請查詢，另環境敏感地區可至內政部營建署環境敏感地區https://eland.cpami.gov.tw/seportal/網站提出申請查詢。
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