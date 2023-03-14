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物價波動張麗善籲提高公糧收購價格 每公斤應漲12元

中央社／ 雲林縣14日電

雲林縣長張麗善今天表示，公糧收購價格已12年未調漲，但近年來物價漲幅波動甚鉅，生產資材和工資也上漲，稻農生產成本也增加，呼籲政府公糧收購價格每公斤應調漲12元以上。

張麗善今天在虎尾鎮農會召開爭取提高公糧收購價格、水稻初期救助金額及農水路改善經費記者會，雲林縣府農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事簡明欽等人建請中央提高公糧收購價格、水稻初期救助金額和農水路改善經費。

張麗善表示，水稻為台灣地區栽培最廣的食用作物，雲林縣每年稻作面積占全國稻作面積約17%，農民所收成的稻穀都繳交公糧，但公糧價格已經12年未調漲。

張麗善說，從民國100年後物價漲幅波動甚鉅，生產資材和工資也上漲，稻農生產成本也增加，因此呼籲政府公糧收購價格每公斤應調漲新台幣12元以上。

魏勝德指出，今年一期稻作受到低溫、強風造成水稻秧苗枯死嚴重，可是中央政府訂定的現金救助每分地只有400元，若依生產成本分析，農民每分地須投入3100元，如果復耕每分地需要4900元，救助金額不足，建議政府修正水稻本田初期幼苗天然災害救助標準為每分地4900元以上，照顧弱勢稻農。

縣府地政處長李俊興指出，中央補助地方辦理農地重劃農水路更新改善計畫經費多年未調整，每公頃僅補助25萬3000元，近年因缺工缺料嚴重，營建物價不斷上漲，且早年農路設計僅鋪級配碎石，未鋪柏油路面，路寬不足，兩側溝渠也未一併改善。

李俊興認為，為顧及廣大農民生計與農路通行安全，建議中央將計畫的補助經費提高至每公頃40至45萬元，並將計畫改善年限標準放寬至民國70年以前辦理完成的農地重劃區。

對此，農田水利署發布新聞稿回應，去年和今年邀請全國各縣市政府召開2次會議研商，目前尚有部分地方政府包括雲林縣政府在內，尚未依限提供相關資料，同時請各地方政府儘速提供民國60到70年期間農地重劃區與大宗物料行情等資料，以利後續各單位研商提高補助等相關作業事宜。

雲林 張麗善 農民

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