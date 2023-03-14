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周六來善化找頭路 南市首場就博會逾4千職缺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市首場大型就博會本周六在善化登場，提供逾4千職缺。記者謝進盛／攝影
南市首場大型就博會本周六在善化登場，提供逾4千職缺。記者謝進盛／攝影

2023南市首場大型就博會周六在善化文康育樂中心登場，現場提供逾4000個職缺，不乏月薪3萬元以上，當天更提供免費接駁車服務往返善化火車站，市府勞工局呼籲有意轉換跑道或求職者可把握機會。

市長黃偉哲、南科管理局副局長鄭秀絨、市議員蔡育輝、王宣貿人上午出席記者會，黃偉哲表示，台南去年失業率為3.6%，低於全台失業率3.67%，已連續四年是六都最低，南市府持續與企業合作，透過就業博覽會釋出大量優質職位機會，近兩年初步媒合率都有近60%。

勞工局長王鑫基表示，這次大型就業博覽會邀集南科贊美酒店、安心食品、微笑單車、全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、聯華電子、台灣穗高科技、碳佐麻里、璨揚企業等82家廠商，提供4153個工作機會，其中有63家廠商提供2436個超過3萬元以上薪資的職缺，機會多元且豐富。

勞工局指出，當天也提供求職接駁車系，自8點40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12點20分，同時提供「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等加值服務，就博會相關資訊可洽詢(06)6330820。

勞工局 求職 火車站 台南

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