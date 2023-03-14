嘉義大埔藝術節春聚周休假日熱鬧登場 漂流木製小提琴弦樂團演奏迎客

2023第三屆嘉義縣大埔鄉藝術節宣傳活動，上午在縣府舉行，漂流木製小提琴愛樂弦樂團開場演奏吸睛，縣長翁章梁與來賓手舉LED火把燈點燃營火揭幕，翁章梁致贈鄉長吳明勳書法名家蕭吉川，揮毫書寫藝術節主題「春聚」，歡迎民眾周休假日到世外桃源大埔賞玩度假！

藝術節主題「春聚」，跳脫框架，首創營火音樂晚會，讓遊客享受蟲鳴鳥叫、微風徐徐，聽管樂餘音繞梁，欣賞劇團藝文碰撞，享受天然芬多精；展演場域涵蓋湖濱公園木棧休憩平台，舉辦休憩平台展演、特色市集、晨光音樂會、DIY體驗、美食農特產、彩繪大埔等豐富系列活動。

翁章梁、吳明勳、西拉雅風管處長徐振能、文觀局長徐佩鈴、大埔觀光促進協會理事長林永得等來賓，共同宣傳，曾文水庫常在風雨過後浮現許多漂流木，和平村與NPO組織化腐朽為神奇，將漂流木製成小提琴，帶動偏鄉地方創生，9位老中青團員愛樂弦樂團，拉大小提琴開場演奏。

翁章梁說，大埔好山好水是世外桃源，觀光局補助逾2億元改善增加觀光設施，縣府扶植表演藝術工作者、社區營造與地方創生，展現藝術成果。

吳明勳說，鄉公所邀請12組藝文團體，以樂舞劇為中心，表現春天萬物萌生及山色明媚，包括雯翔舞團、嘉頌重奏團、五洲勝義閣掌中劇團、馬戲Combo、義興閣掌中劇團、奇美曼陀鈴樂團-A團小組、大埔新住民協會、貓頭鷹樂團、和平社區大埔愛樂弦樂團等接力演出。