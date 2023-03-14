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台南延平國中櫻花盛開 松鼠來搗亂沒公德心路人摻一腳
台南市北區延平國中有櫻花園，120棵櫻花已陸續開花中，不過路旁盛開的八重櫻，卻遭折損，疑有人把已盛開花朵的枝條折斷帶回家欣賞，將立標示請民眾勿折花。校方也規畫結合社區，讓緊鄰的巷子成為午後居民聊天賞花處。
延平國中的櫻花園由社區企業家鄭戴源捐樹闢設，歷經9年多的努力，克服氣候、環境、土壤、防蟲等問題，已從十幾棵的櫻花樹到120棵，品種包含吉野櫻、八重櫻、富士櫻、福爾摩沙等，過去幾年，盛開期都在2、3月，今年因氣候的關係，近日才陸續開花，其中多棵八重櫻盛開，特別是路旁的「迎客櫻」正開得嬌豔與美麗。
但昨天發現，路旁盛開的八重櫻，遭人折斷枝條，疑有人見花漂亮，折斷後帶回家，而有折損痕跡的枝幹也敷藥包紮處理。校長杜俊興說，此行為很要不得，將立標示牌提醒民眾賞花勿折花。延平國中常有松鼠出沒，也發現松鼠咬櫻花樹枝幹，讓鄭戴源大傷腦筋，但也無奈和，只能用面速力達母塗傷口。
杜俊興說，櫻花園旁是小巷，走在小巷可欣賞到櫻花之美，校方正與鄭戴源規畫，希望能結合社區，吸引居民午後在此賞花，打造社區花徑。目前圖書館前種有櫻花樹，也含苞待放，因旁側有涼亭，鼓勵學生在早自修時來此讀書賞櫻花。
杜俊興表示，學校有優質環境，為鼓勵班級早自修到圖書館讀書，每月評比，最多次的給獎金2千元，由他提供，形成班級爭著要到圖書館讀書，也帶動讀書風氣，看到學生愛讀書，內心感動與歡喜。
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