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雲林蒜頭將進入採收期 護蒜警察成軍！偏村設暗哨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西分局長黃世德（右）親自率領護蒜警隊到田間向農民說明如何警民進作共同防竊。記者蔡維斌／翻攝
台西分局長黃世德（右）親自率領護蒜警隊到田間向農民說明如何警民進作共同防竊。記者蔡維斌／翻攝

國內蒜頭主產地的雲林沿海地區，每年三月到清明節前後，進入採收期，各地蒜賊也紛紛出籠，北港分局前天才偵破跨國竊蒜集團，但仍不掉心，北港分局、台西分局的「護蒜巡警隊」今天同步成軍，結合各鄉鎮義警和社區巡守隊，展開護蒜行動，深入各偏村，愈偏僻的農田有更多暗哨，甚至佈下密錄器眼線「護蒜無死角」。

「我的家人也種蒜，最能體會蒜頭被偷的痛！」雲林沿海即將進入蒜頭盛產期，今年的蒜價不錯，產量也比去年好，目前初蒜每公斤可賣到45到50元，蒜農無不期待今年豐收賣好價，但隨之而來卻也憂心辛苦栽種數月的蒜田被別人「收走」，不少老農冒著冷天或蚊蟲，不惜在蒜田旁搭帳棚睡覺守蒜。

面對蒜農護蒜苦心，北港和台西分局許多警員的家人也務農，更能感觸蒜頭被偷，眼睜睜看著節節上升的蒜價，卻全被偷蒜賊光顧，心血全泡湯，因此護蒜行動，成為雲林警方每年繼春安工作之外的重點巡守工作。

台西分局今天啟動「護農專案」，分局長黄世德親自率領偵查隊長林軒丞等警隊，結合義警分隊長姚源泉等多人至蒜田宣導，展現護農決心。

台西分局長黄世德說，即日起至5月31日止啟動護農專案，義警、民防、守望相助隊也會加入巡守行列，一起保護農產，讓農民放心。

看到護蒜警隊到來，農民欣悅迎接「拜託啦！幫我們多巡一點，讓大家放心睡覺！」，面對農民的請求，「親友也種蒜，我能感同身受」分局長黃世德請農民安心，強調愈偏僻的地方，暗哨巡邏不會少。

北港分局本月9日才偵破竊蒜集體逮捕11名國內籍的偷蒜竊賊，起出多達3公噸蒜頭，但護蒜的心也不減少，今天同步啟動「護蒜專案」，結合義警、民防，提高深夜巡邏密度，不讓宵小有機可趁。

北港分局長陳宏平今天帶領護蒜專案小組下鄉宣誓，並提醒蒜農如何護蒜，同時也將在蒜田、曬場及儲存倉庫周邊密集設置巡邏箱，另派員至家庭工廠、市場、牛墟及大型傳統市場宣導，阻斷銷贓管道。

陳宏平說，三月下旬將進入蒜頭採收高峰期，警方已加強佈防，除對犯率高的治安顧慮人口持續約制、監控，並呼籲中間商或盤商勿購買來路不明作物，農民或加工廠一發現可疑即刻報案。

北港分局也到各蒜頭倉儲或加工廠加強宣導，從田間源頭到加工未端都加強宣導。記者蔡維斌／翻攝
北港分局也到各蒜頭倉儲或加工廠加強宣導，從田間源頭到加工未端都加強宣導。記者蔡維斌／翻攝
台西分局成立護蒜專案警隊將全面護蒜。記者蔡維斌／翻攝
台西分局成立護蒜專案警隊將全面護蒜。記者蔡維斌／翻攝
北港分局除到各蒜頭倉儲或加工廠加強宣導，也到田間向農民說明如何防竊。記者蔡維斌／翻攝
北港分局除到各蒜頭倉儲或加工廠加強宣導，也到田間向農民說明如何防竊。記者蔡維斌／翻攝

農民 北港 巡守

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