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人氣王國寶翠玉白菜 第4度重磅回到故宮南院展出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
人氣王國寶翠玉白菜，今起第4度重磅回到故宮南院展出。圖／故宮南院提供
人氣王國寶翠玉白菜，今起第4度重磅回到故宮南院展出。圖／故宮南院提供

兔年開春，嘉義縣故宮南院人氣國寶展重磅展件上月全新登場！先登場精選故宮典藏最大青銅鼎「嬰祖丁鼎」，搭配「羅漢」主題的國寶級繪畫及雕刻文物，展現故宮藏品魅力！今天起人氣王國寶翠玉白菜，接替「嬰祖丁鼎」展出。

「翠玉白菜」是第4次在故宮南院展出，前兩次分別是2015年12月28日開館時、2020年春節、2021年11月，故宮規畫翠玉白菜1年有3分之1時間在南院、3分之1在北院，剩下時間有邀展可以到各地巡迴展出。

故宮南院說，翠玉白菜材質為翡翠，如單就材質而言，並非完美，但創作者利用其天然的顏色化翠綠為葉；斑白為梗，裂璺（音:ㄨㄣˋ，器物上的裂紋）、斑塊更巧妙地成為白菜的質感，加上綠葉上生動的蠹斯和蝗蟲，觀之宛如蟲鳴在耳，更顯生意盎然。全作精雕細琢，匠心獨運，化缺陷為真實與美好，成為故宮最具人氣的文物。

翠玉白菜原陳設於永和宮中，白菜與蟲，具有清白、多子的寓意，被推測為光緒皇帝瑾妃的嫁妝，更增添其傳奇色彩。翠玉白菜在永和宮中，原是以栽種的方式,立於琺瑯盆中，為盆景形式，後才被改為斜傾方式陳設。

翠玉白菜，是國內外人士對院藏共同記憶，詩人余光中描繪它是一件「弄假成真，比真的更真」的擬真作品。人氣國寶「羅漢」主題展展出至5月7日，翠玉白菜今起登場到8月6日，相關展覽資訊請至故宮南院官網查詢。

故宮南院 翠玉白菜 國寶

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