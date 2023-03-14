大齡社工想幹這事很久！人生跑馬燈閃幾回也逼退不了

雲林家扶中心社工督導王耀慶，白天埋首個案資料堆、穿梭在大大小小公益活動中，夜晚換上繁重的裝備，跟隨弟兄支援火場，假日仍一刻不得閒繼續攻讀碩士，忙到快沒時間陪伴家人的他，太太莊芯雅卻只說「相信」2字，她說，丈夫把自己獻給社會，身為後援「唯有支持，才能一起盡綿薄之力」。

王耀慶，社工系出身，剛畢業時當過精神科社工，帶病患去學手搖飲，自認教不會也無法獲得成就感，轉行從事保險業務，原本北漂的他因爸爸生病需要照顧，加上為了生計，返鄉做宅配送貨員，幾年後才因緣際會進入家扶工作，至今16年。

白天忙個案，晚上當義消，假日變成碩士生，王耀慶的日常都被填滿，但他卻說「不累！」因為自己正在實現夢想的路上；原來一開始他想走不是社工，而是消防員，擔心自己成績差打了退堂鼓，事實上還是對消防職業有一股嚮往，這個未竟的願望放在心裡多年，因為岳父、友人的推進，終於露出完成它的曙光。

王耀慶的岳父，當了十多年義消屆齡退休，警消友人也鼓勵他透過義消彌補缺憾，在義消門檻算「大齡」的他，2016年終於順利進入，開啟了日夜繁忙的生活。

義消錄取年齡為35歲以下，王耀慶7年前以36歲超齡加入虎尾義消，不過像他一樣是社會工作者，占少數，這起初也使他有點不適應團體文化，幸好社工工作幫助練習怎麼跟人「搏感情」。

義消得在線上備援，大家白天工作已經很忙碌，晚上還得出勤打火，王耀慶說，第1次收到通報時真的猶豫過「大半夜的要出去嗎？」但救人救災優先，忙與累都不是藉口，在團體文化薰陶下，很快習慣半夜出門打火的日常。

王耀慶回憶，今年初虎尾鎮一處平房火警，獲報有人在屋內，這是他首次進入火場找人，腦海中不知跑過幾回「人生跑馬燈」，後來資深學長說一句「看到免驚！」給了動力，最後大家合作順利救到人，內心感動萬分。