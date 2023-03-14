南市優良公寓大廈評選起跑 新增主題特色及暖心服務獎

為提升公寓大廈生活品質、凝聚社區向心力，台南市112年度「寓見溫暖、家有好日子」優良公寓大廈評選活動正式開拔，即日起受理報名至5月10日止；今年評選獎項增加中型新生組，另外增設主題特色獎及暖心管理服務獎，以鼓勵社區多面向發展。

工務局表示，優良公寓大廈評選活動已邁入第7屆，今年度評選內容根據需求有所更新，獎項名額分(大型201戶以上)新生、（中型101戶至200戶）新生、（小型100戶以下）新生、青壯及長青等5組，以及8項主題特色獎，獲獎者除了專屬獎座及獎牌，還有獎金鼓勵。有意參加評選的公寓大廈，報名相關申請書表請至工務局官網「工務資訊-公寓大廈平台」下載。

為協助社區更加了解今年評選活動，工務局訂於3月31日(五)下午2點，在台南文化中心國際會議廳舉辦說明會。會中除說明活動內容及報名書表注意事項外，也會介紹往年參選得獎社區案例。

市長黃偉哲歡迎台南市公寓大廈踴躍參與，一起加入公寓大廈優良楷模行列，期許居民更加積極的投入社區管理維護工作、保持自家良好的生活環境，以創造社區更美好的居住品質。

除了辦理優良公寓大廈評選活動外，工務局為協助社區改善居住品質，也辦理各項補助計畫如原有建築物無障礙設施改善補助、建築物耐震初詳評及結構補強補助，以及公寓大廈共用部分修繕補助等，有需要的社區，只要符合條件都可以提出申請。