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南市優良公寓大廈評選起跑 新增主題特色及暖心服務獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市優良公寓大廈評選活動開跑，31日在文化中心國際會議廳舉辦說明會，圖為去年評比過程。圖／取自台南市政府網站
台南市優良公寓大廈評選活動開跑，31日在文化中心國際會議廳舉辦說明會，圖為去年評比過程。圖／取自台南市政府網站

為提升公寓大廈生活品質、凝聚社區向心力，台南市112年度「寓見溫暖、家有好日子」優良公寓大廈評選活動正式開拔，即日起受理報名至5月10日止；今年評選獎項增加中型新生組，另外增設主題特色獎及暖心管理服務獎，以鼓勵社區多面向發展。

工務局表示，優良公寓大廈評選活動已邁入第7屆，今年度評選內容根據需求有所更新，獎項名額分(大型201戶以上)新生、（中型101戶至200戶）新生、（小型100戶以下）新生、青壯及長青等5組，以及8項主題特色獎，獲獎者除了專屬獎座及獎牌，還有獎金鼓勵。有意參加評選的公寓大廈，報名相關申請書表請至工務局官網「工務資訊-公寓大廈平台」下載。

為協助社區更加了解今年評選活動，工務局訂於3月31日(五)下午2點，在台南文化中心國際會議廳舉辦說明會。會中除說明活動內容及報名書表注意事項外，也會介紹往年參選得獎社區案例。

市長黃偉哲歡迎台南市公寓大廈踴躍參與，一起加入公寓大廈優良楷模行列，期許居民更加積極的投入社區管理維護工作、保持自家良好的生活環境，以創造社區更美好的居住品質。

除了辦理優良公寓大廈評選活動外，工務局為協助社區改善居住品質，也辦理各項補助計畫如原有建築物無障礙設施改善補助、建築物耐震初詳評及結構補強補助，以及公寓大廈共用部分修繕補助等，有需要的社區，只要符合條件都可以提出申請。

其中，台南市公寓大廈共用部分維護修繕補助，3月1日至4月30日止受理申請；今年總預算提高至500萬元，補助額度為總維護修繕費用之45%，視戶數規模補助上限為5至15萬元，擴大增加6項補助，包含「室內消防栓設備」、「警報設備」、「避難引導燈具」、「公共通道地坪修繕」、「外牆安全檢測」及「建築物昇降設備」等，預估受補助大樓可達70件。

台南市優良公寓大廈評選活動開跑，31日在文化中心國際會議廳舉辦說明會，圖為去年評比過程。圖／取自台南市政府網站
台南市優良公寓大廈評選活動開跑，31日在文化中心國際會議廳舉辦說明會，圖為去年評比過程。圖／取自台南市政府網站

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