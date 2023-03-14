全國模範農民酪梨達人沈世政 取得嘉縣首張農產品初級加工場登記證

嘉義縣政府農業處推薦的竹崎鄉幸福果酪梨達人沈世政，元月榮獲全國模範農民，在農糧署南區分署輔導下，又獲縣府核發首張「阿波卡樂酪梨崎園-酪梨乾」農產品初級加工場登記證，透過加工鏈結，讓市面上販售加工農產品通路更多元，提供消費者更多安心的選擇。

農糧署南區分署長羅正宗昨天由竹崎農會林孟怡總幹事陪同，前往「阿波卡樂酪梨崎園」農產品初級加工場揭牌啟動，加工場以沈世政父親沈清德名義申請，父子聯手打響竹崎酪梨知名度，增加果農收益，創造農業產值。

加工場使用原料採自家栽種產銷履歷酪梨，產季大約為7月至隔年1月，新鮮採收酪梨經後熟變軟、清洗、殺青、人工去皮及切片後，置於烘箱以低溫 (40℃)進行30小時乾燥，製成優質酪梨乾，為開拓多元加工副產品，目前已研發出幸福果Q麵與酪梨手工皂等產品，意者可洽沈世政，訂購專線：0933-679057。

羅正宗說，依「農產品初級加工場管理辦法」，須採用國產溯源登錄、產銷履歷驗證、有機驗證及有機轉型期驗證農產品，農友須完成40小時加工技術及食安教育訓練，場區也須依現行容許使用辦法申請取得同意書及使用執照農糧產品加工室、碾米機房，加工作業區樓地板面積以200平方公尺為上限，作業場所需符合食品良好衛生規範準則規定。