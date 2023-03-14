抗旱…嘉義鹿草農會營造向日葵花海 周末辦音樂會帶動觀光休閒

大旱，嘉義減壓供水，一期稻作停灌，農民紛紛改種綠肥作物，嘉義縣鹿草鄉農會找農民合作，在縣道167線與鄉道嘉36線交叉口，營造向日葵花海，花朵綻放美麗，與鄉公所辦活動，帶動人氣，促進觀光休閒業發展。

「花開了！向日葵開花啦」，鹿草農會總幹事陳健平說，經過2個月寒冬，春暖花開，鹿草外環道往朴子市方向，廣達3公頃向日葵花海綻放，愛賞花的你可不能錯過，抗旱停灌嘗試營造花海，農會買種子，與農民一起營造花海，種2個月，氣溫低花開晚，天氣回暖，花朵綻放。

今天白色情人節，你打算怎麼度過呢？鹿草鄉長嚴珮瑜邀請大家，傍晚到鹿草新地標「鹿口廊道」走走，地點就在幕後咖啡CoffeeBehind The Scenes前的廣場，參加「鹿燈下情人節音樂會」。

這個由民間自辦活動由陳威光老師發起，帶給這裡很不一樣的氛圍感受。大家可以先到農會向日葵園區美拍，再到圓山宮夜市，還有美食街，讓美食與音樂饗宴陪伴度過這一天！