嘉市府再提5個地下停車場興建案 市府北棟、舊市公所優先

嘉義市政府持續增設停車空間，提出「市政府北棟地下停車場」、「舊市公所地下停車場」2項新建工程，兩案目前都審查中；立委王美惠找交通部公路總局，研商市區停車位不足問題，並爭取中央補助興建停車場，以解決嘉市長期停車位不足的交通瓶頸。

市府交通處表示，有送出5個興建地下停車場案，申請「前瞻基礎建設－改善停車場問題計畫」，以東區的市府北棟地下停車場新建工程排第1優先，西區的嘉市舊市公所地下停車場新建工程排第2，總經費約估9億多元，公總3月9日先審核北棟案。

王美惠指出，市府北棟大樓，鄰近中央噴水池、檜意森活村等知名觀光景點，假日遊客停車需求大，大樓停車場興建工程總經費為5.17億，初步規畫625席汽車停車位、517席機車停車位，後續將請市府依評審委員意見辦理修正。

另一案，王美惠表示嘉市舊公所為歷史建物，現正進行修復再利用建物活化工程，目前初步規畫興建地下兩層停車場，總經費為4億元，加上平面停車位共可提供汽車127席、機車59席的車位。

王美惠說，前瞻計畫依公路總局規定，需於2025年8月前完工，如兩項工程完工後，將可為嘉義市增加近750席停車位，應可舒緩嘉義市停車位需求困境，現已請市府加速送審及修正作業。