讓北港魅力河川更有魅力 五河局和立委發動河岸植栽

面臨極端氣候考驗，為響應台灣2050淨零碳排目標，優化河川環境，水利署第五河川局今天在北港溪魅力河川堤防，舉辦「森活來植樹，溪望就長駐」植樹活動，邀請社區民眾和300多名學生一起大手拉小手攜手種樹，友善大地。

這場植樹活動吸引大批民眾參加，立委蘇治芬、行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、縣議員顏嘉葦、蔡岳儒及許多雲林縣民進黨公職人員參加，大家在河川大草原區，栽種多種台灣原生種的小樹苗，期待小樹快快長大，讓雲林最美麗的魅力河川，更加有魅力。

第五河川局長莊曜成表示，今年綠化種樹選擇在北港溪高灘地，主要是期待樹木長大茁壯後，樹根將可牢牢抓住堤防覆土，減緩洪水來臨時的沖刷，形成一道「綠色護坦」，除了達到植樹減碳外，更增加堤防安全，好處多多。

立委蘇治芬也感謝林務局嘉義林區管理處免費提供相思樹、楓香等兩百多株等固碳最佳的苗木，也讓民眾體驗種樹美化自己故鄉的樂趣和喜悅，尤其北港溪魅力河川景色怡人，廣大的草原和美麗堤防，已是北港鎮居民最佳的休閒生態公園，更是親水散心的好去處，有北港人後花園美稱，如今讓小朋友植栽，和小樹苗一起長大，感受愛護環境的重要，讓植樹更有意義。