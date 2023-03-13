美國華人市長到台南簽署協定 黃偉哲：實體交流啟動

台南市長黃偉哲今天與美國加州托倫斯市長陳光豪簽署國際友誼城市協定，未來兩市可望開展在產業交流、師資交換、選手移地訓練等的合作。黃市長期待未來兩市在科技、經濟、文化及教育等面向能有多層次的交流。

黃偉哲表示，托倫斯市不論是對市民福祉的追求，或是對自由和平民主的重視，都是台南所敬重的；他指出，台南以歷史文化聞名、人民熱情，不僅即將迎接400年，更在當前的半導體發展上占有重要地位，期待未來兩市能有多層次的交流。

陳光豪說，今日的締盟不僅是台南與托倫斯市的友誼開端，更是台灣與美國關係趨向深厚的開始。陳光豪提及，他是托倫斯市101年歷史上首位亞裔市長，非常期待能夠透過這個難得的機緣搭起兩方的橋梁，讓世界看見台南的美好並深化兩市的關係。他分享今日參訪了沙崙的「台灣智駕測試實驗室」，期待托兩市能在智慧城市及半導體相關科技上交流。

立法委員王定宇、僑務顧問葉敏芬、台灣新東向全球產學研聯盟協進會陳孝昌執行長、鄭宗宜秘書長、成功大學產學創新總中心執行長彭聖偉以及市議員陳皇宇均參加簽署儀式，市府由經發局長林榮川、教育局長鄭新輝、新聞處長蘇恩恩與體育局副局長林義順陪同市長接待。