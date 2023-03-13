台南和美國托倫斯市 簽署國際友誼城市協定
台南市長黃偉哲和美國加州托倫斯市長陳光豪（George K.Chen）今天簽署國際友誼城市協定，未來兩市可望開展產業交流、師資交換、選手移地訓練等多項合作。
台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市和美國加州托倫斯市簽署國際友誼城市協定，托倫斯市長陳光豪是在台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選市長，也是托倫斯市史上首名台裔市長。
黃偉哲指出，兩市締盟建立更深友誼，他期待未來在科技、經濟、文化及教育等面向有多層次交流。
陳光豪表示，今天締盟是台南和托倫斯市的友誼開端，更是台灣和美國關係趨向深厚的開始。他是托倫斯市101年歷史上首名亞裔市長，希望雙方搭起的橋梁，讓世界看見台南美好，深化兩市關係。
陳光豪也參訪台南沙崙的「台灣智駕測試實驗室」，期待托倫斯市和台南進行智慧城市及半導體相關科技交流。
托倫斯市（Torrance）位於美國加州，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業及航太科技重鎮，許多日本人和台灣人選擇定居在此。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言