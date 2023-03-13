南鐵地下化挖出遺跡和現象 文資處列冊追蹤審查

台南鐵路地下化工程挖出大量遺跡，立法院交通委員會今天實勘，台南市文化資產管理處表示，南鐵工程已發現19處遺跡及現象，且完成列冊追蹤審查。

立法院交通委員會委員陳椒華今天實勘台南鐵路地下化工程及出土遺跡，她建議文化部督導台南市政府重新由考古遺址委員會審議19處遺構是否具有文資價值及列冊，列冊後依文資法審議確認文資身分。

陳椒華表示，鐵道局挖到疑似遺構後，應紀錄且即時公開資訊，定期更新後續處置及相關調查、移置計畫，提供大眾檢視相關現勘、審議等紀錄；遺構相關會勘及審議會議，應開放民間專家學者參與。

台南市文資處發布新聞稿指出，台南鐵路地下化發現19處遺跡和現象，由考古團隊調查清整，再經建築、歷史、結構、考古等不同領域委員專業判斷，依遺跡現象性質，分別適用文資法第33條及第57條不同規定。

文資處表示，19處遺跡及現象已完成列冊追蹤審查，列冊追蹤標的後續處理也經由文化資產審議會決議，於法有據；未列冊追蹤只是代表委員專業審查判斷未達文化資產指定登錄基準，但文資處及審查委員審慎以對，從嚴要求工程單位配合辦理。

文資處人員說，即使是不被列冊追蹤的標的，文資處也要求必須以考古學方法詳實測繪紀錄，周邊出土遺物需造冊保管及點交給文資處，詳實紀錄台南這座城市的歷史紋理。

文資處強調，南鐵地下化工程出土遺跡，絕無草率或違法情事，以最嚴謹與專業態度從嚴審查。世界上許多遺跡都是在重大工程建設中發現出土，無論是否列冊，都不是結束，後續再活化教育展示規畫才是開始。

此外，審議會也要求未來綠廊道應將工程發現遺跡納入通盤規畫進行適當設計，將城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市的地景，新舊共融。

文資處資料顯示，施工中的南鐵地下化工程，從台南市東區林森通勤站到北區柴頭港溪長約7公里鐵路沿線，施工以來發現19處遺構，其中14處完成移置，5處有待探查、回填或移置。

台南市鐵路始建於日治初期，日本政府1899年11月從高雄往北進行南部鐵道縱貫線施工，且在原台灣府城內大北門附近設置台南車站，鐵道路線往北穿越大北門城垣，往南沿著府城聚落東緣興建；1900年11月高雄至台南路段通車，1908年全線營運。