影／台南鐵路地下化出土古物保存惹爭議 王國材：努力保存

立委陳椒華、陳以信今天南下視察台南鐵路地下化工程挖掘到19處文資遺構，認為處理過程有瑕疵，擔心古物不保；民間學者專家在場則炮聲隆隆，認為很多有價值的遺構，都被切割成小塊後移置，未來可能無法獲得文資身分、保障其存續。陪同南下的交通部長王國材表示，鐵道局過去在其他縣市的地下化施工中，確實沒遇到過挖這麼多遺構，但都有依法努力保存下來，因為相關審議保存過程，原訂明年底完工，勢必要再拖延1年以上。

台南鐵路地下化工程挖到許多文資遺構，後續保存引發關注，台南市議會多名議員最近也到現場關切，要求努力保存，而今天包括鐵道局局長伍勝園、鐵路局局長杜微、文化部文化資產局古物遺址組組長周彥汝、台南市文化資產管理處處長林喬彬及台南文化資產保護協會理事長曾國棟等人都到場。

一行人前往新樓醫院對面及台南火車站南側的施工現場了解，前者發現清代製糖設施，像是陶製糖漏等，而後者則是日治時期機關維修車庫，現場鐵道已被切成小塊，將移置到鐵道局的新營倉庫存放。

據文資處與鐵道局提供資料顯示，19處遺構包括史前遺跡、清代建築與日治時期；經文資評定，僅6處列冊追蹤，而且只有極少像是日治時期的南轉車台是現地保存，其他大多都移到倉庫內。

林喬彬表示，列冊追蹤部分會再進一步評定其文資價值，而未列冊不代表就沒有價值，但可能無法取得正式的文資身份，不過仍希望鐵道局能夠結合未來地下化完成後，地表的綠廊帶，一起活化展示。

長期關切古蹟保存的學者蕭文杰對於文資處處置過程相當不滿，指出馬英九擔任台北市長任內，就把中山橋大切八塊移置，當初被民進黨罵到臭頭，如今民進黨執政卻做一樣的事情，少數的審議委員決定把鐵路地下化出土的遺構切割移置，一旦弄壞組不回來，委員卻不必負任何責任，根本就是鑽文化資產保存法的漏洞、遊走法律邊緣。

包括暗坊文化工作室吳柏瑋、台南東門巴克禮歷史教育推廣協會總幹事李新元，及參與桃園車站清代鐵道搶救的陽明一街實驗工坊藍博瀚則表示，現場相關資料不完備情況下，委員就做出列冊或不列冊的決議，並不恰當，其中南北兩處都挖到台灣城城垣遺構，而之前出土的部分很多都列為國定古蹟，但地下化挖到的卻不列冊，標準不一，此外，也擔心像是目前位在成大校園內的小西門遺構，因為搬離原址，無法獲得文資身份。

成大考古所所長劉益昌表示，文資法雖然法有明定，但各縣市在執行上卻沒有標準流程，文化部應該監督制定，以鐵路遺構保存來說，之前桃園、台中及嘉義的作法，似乎又與台南不同，容易產生爭議。