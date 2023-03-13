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受助轉助人助弱勢脫貧 南市17人受訓繪本故事講師

中央社／ 台南13日電

台南市致力兒少脫貧，推動多項弱勢家戶教育及培力課程。日前一項工作坊課程培訓中，有17名故事種子講師受訓後，由受助者轉換為助人者，投入各社福單位擔任繪本故事講師。

台南市政府社會局民國111年起針對兒童及少年未來教育與發展帳戶(兒少發展帳戶)及脫貧自立計畫的弱勢家戶成員辦理「親子夢想故事營-故事種子講師培訓工作坊」。

今年的17名學員參訓，12日下午在安平區建平里活動中心辦理結訓，由社會局長盧禹璁頒發證書為種子講師加油打氣，未來17名故事種子講師將由受助者轉換為助人者，投入各社福單位擔任繪本故事講師。17名故事種子講師將前往南市相關社福機構、社會教育機構，透過有趣童書中財務知能、品格教育、性別平等為主題，運用繪本引導參與其他參與活動的親子家戶建立「親子共讀」風氣。

這次培訓課程由專業講師群授課，以玩桌遊方式讓親子在動態活動中學習財務知能，並規劃「為孩子說出好故事操作策略」、「利用現有素材製作道具互動」及「適齡繪本選擇與共讀實踐」等課程，且規劃1名教保人員協助，讓家長帶著孩子一同參與也能不受拘限學習。

盧禹璁說，弱勢家戶的家長平日可能為了生活而忙碌，較少有時間陪伴孩子閱讀，然而聽故事、親子共讀及閱讀可讓孩子發揮無限想像力，並建立孩子正確的知識；夢想故事營課程就是要協助家長育兒路上能以寓教於樂的親子共讀方式，讓孩子從故事中學習，同時增加親子間情感。

社會局社會救助科表示，配合衛生褔利部推展「兒童及少年未來教育與發展帳戶」為台南市多項脫貧方案之一，針對105年1月1日以後出生，且列冊低收、中低收入戶兒少開辦計畫。

為鼓勵符合資格家戶踴躍參加儲蓄計畫，帳戶存入每月約定金額 (500元、1000元、1250元，3擇1由家長選定)，兒少帳戶內存款(含政府提撥款)由台灣銀行計息，不影響家戶福利身分審核，社工也將提供家戶收支管理規畫、實物給付、推介就業等多元服務，讓家庭更有能力為孩童儲蓄。

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