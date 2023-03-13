台南學甲掩埋場復育工程遭質疑 環保局重申合法

針對外界質疑已封閉的台南市學甲區掩埋場復育工程回填再生粒料品質，台南市環保局長許仁澤今天帶隊至採樣現場舉辦記者會，重申工程一切合法，再生粒料品質經開挖檢驗也合格。

許仁澤表示，考量場址地質軟弱、空間不足等因素，復育工程設計特別著重結構安全，並邀請專家參與設計審查，加上此案是環保場域復育使用，更該依循環保署推動資源循環再利用理念，採用符合標準值的焚化再生粒料、玻璃砂為基底層。

許仁澤表示，工程期間市府辦理施工查核甲等，環保局全程監督廠商依設計圖施作並通過驗收，今年2月24日環保局開挖採取焚化再生粒料層兩組樣品，並送環保署環境檢驗所檢測重金屬，均符合品質標準。

許仁澤指出，外界以手持式X射線螢光光譜儀（XRF）篩測焚化再生粒料結果提出質疑是「竹篙湊菜刀」，並不符合標準規範。

許仁澤表示，XRF適用於快速篩測土壤及底泥中的元素含量，若以XRF檢測不銹鋼湯匙或筷子的重金屬鉻濃度，濃度數據會非常高，但使用不銹鋼餐具不會造成重金屬中毒，同理，以XRF檢驗焚化再生粒料結果，認為焚化再生粒料具重金屬溶出危害性並不正確，應採用環保署認證的再生粒料品質分析方法。

許仁澤說，環保署積極推動使用焚化再生粒料環保政策，並制訂「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」作為再生粒料使用依據，不論是重金屬標準或檢測方法都有規範，環保局依規定使用焚化再生粒料於掩埋場復育工程既合理也合法，希望外界不要刻意污名化。

許仁澤表示，復育工程於108年11月完工，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，才會至今尚未對外開放使用，目前每年會發包養護勞務作業，維持場地平整並適時補土，也避免增長雜草雜樹。後續用途會積極蒐集地方意見進行調整。