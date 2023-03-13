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雲林縣推動「全境植樹」 選擇合適的樹種在各鄉鎮植栽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航，雲林縣長張麗善（右三）帶領種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航，雲林縣長張麗善（右三）帶領種樹。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府與各公所合作將推出「全境植樹」，陸續在20鄉鎮市轄內合適區域辦理植樹工作，並選擇合適各地區的樹種，預計新植綠美化面積將達約11.8公頃，首站今天來到四湖鄉三條崙海水浴場啟動全境栽樹，由縣長張麗善率各處室主管一起種樹，期能共同完成綠色生態地景地圖。

「想種好樹必先學會這12道手續....」林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株傳授樹苗栽種小撇步，除了澆水、覆土、施肥，他教大家什麼樹該怎麼覆土、如何施肥和澆水才能讓樹苗長得壯壯，讓大家上了一課務實的植栽課，受益良多。

雲林縣長張麗善也把小樹苗送給小朋友，象徵「母樹代代傳」，並帶領四湖鄉長吳勁葦及縣府各級主管也把適合雲林縣各地區適合栽植的樹種逐一貼在地圖上，同時和林務局人員把數百棵適合海岸氣候的樹苗種在海水浴場廣場，宣誓啟動雲林「全境植樹」行動，期把雲林打造為綠色生態之縣。

張麗善表示，雲林東邊有漂亮的草嶺石壁山林美景，縣府植栽數千棵櫻花，今年吸引大批民眾賞櫻，雲林西邊則有優美濕地及海岸地景，很適合推動深度生態旅遊，今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟動，未來將持續和全縣20鄉鎮公所合作推展「全境植樹」。

農業處長魏勝德指出，每個地區適合植栽的樹種各不同，今天特選擇適合海岸地區造林，具備耐鹽、抗旱的台灣原生樹種，如毛柿、蘭嶼羅漢松、草海桐、厚葉石斑木等，期以複層景觀方式來栽植，透過多樣性樹種營造友善生態環境，達成減碳生活的行動目標。

張麗善把母樹送給小朋友象徵維護生態代代相傳。記者蔡維斌／攝影
張麗善把母樹送給小朋友象徵維護生態代代相傳。記者蔡維斌／攝影
種樹之前由林務局研究人員教大家如何把樹苗種活種壯。記者蔡維斌／攝影
種樹之前由林務局研究人員教大家如何把樹苗種活種壯。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航。記者蔡維斌／攝影
民眾配合全面種樹。記者蔡維斌／攝影
民眾配合全面種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航，雲林縣長張麗善（右二）帶領種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航，雲林縣長張麗善（右二）帶領種樹。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推動「全境植栽」將選擇縣內各鄉鎮合適的樹種進行全面種樹，植栽列車今天從四湖鄉三條崙海水浴場啟航。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 海水浴場

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