斗六公共化托嬰中心啟用 毗鄰斗六工業區可收托48名額

雲林縣0至2歲幼兒約有1.1萬人，但托育環境不發達，縣府近年陸續開辦托嬰中心，斗六市公設民營托嬰中心今天揭牌啟用，鄰近斗六工業區，有大片戶外空間可讓幼兒活動，預計可收托48名2歲前幼兒，每月收費9000元，可再補助至少5500元，未來會再增設托嬰中心。

斗六市公設民營托嬰中心位於石榴地區，委託社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，副縣長謝淑亞、社會處處長林文志等人今天共同揭牌啟用，托嬰中心引進AI人工智慧，用科技技術監測幼兒睡眠，並使用電子聯絡簿，減少碳排放。

縣府統計，截至2月，雲林0至2歲新生兒有1萬969名，斗六市1857人最多，麥寮鄉1385人排行第2名，虎尾鎮1243人排行第3名；社會處表示，目前已在北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉及麥寮鄉開辦公共化托嬰中心，斗六市也在今天揭牌，水林鄉托嬰中心也會在本月啟用。

社會處指出，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」友善育兒環境，縣府開辦公設民營托嬰中心，提供平價化托嬰服務，也有補助可申請，一般家庭5500元、中低收入戶7500元，低收入戶9500元，每多一名嬰兒（如雙胞胎），可再多領1000元補助。