雲林罹癌憂鬱阿公靠賣碗粿養孫 善心人1次買千碗相助

雲林家扶中心的受扶戶吳萬宗，經歷兒子入獄、妻子離家、罹口腔癌又患憂鬱症，原本當客運司機，因病有去工作，靠著家傳碗粿手藝，每天製作碗粿擺攤販售，與孫相依為命，好吃又便宜每個只賣25元，近日善心人士一口氣訂了1000個碗粿，怕阿公忙不來，家扶社工發動幫忙阿公做碗粿，溫馨的「阿公碗粿」飄香傳愛。

60歲家住雲林縣元長鄉的吳萬宗，年輕時在客運公司和貨運公司當司機，不料命運多舛，經歷兒子入獄、妻子離家，他又罹患口腔癌更為憂鬱症所苦，幸在雲林家扶中心關懷與陪伴下，年約40歲的他辭去運匠工作，回家安心養病。

吳萬宗重拾年少時曾跟隨賣碗粿的父親所學的手藝，開始靠著賣碗粿維生，因身體不佳，每天只固定做100個碗粿，在住家附近擺攤販售，邊賣碗粿邊照顧讀小學2年級的孫子，小孫子也懂事孝順，假日都會到碗粿攤幫忙，當阿公小幫手，阿公也樂於傳授手藝給這位3代傳人，祖孫雖辛苦卻樂在其中，生活也漸漸走向陽光。

雲林家扶中心督導王耀慶指出，「碗粿阿公」每天限量碗粿好吃又便宜，名聲不逕而走，鄰居街坊是老顧客，不少外地的新顧客也都「一次成主顧」，客源漸增，也減輕阿公長時間擺攤的壓力，最近家扶更接到電話向阿公訂1000個碗粿。

家扶社工員李忠益說，「碗粿阿公」接到千碗訂單心中自是喜悅，但煩惱隨之而來，因家中只是一般廚房，裝備和人力有限，擔心無法負擔這麼大的訂單，家扶社工馬上與訂購的善心人士商量，同意分批出貨，同時為減輕阿公負擔且能如期出貨，社工也挽袖走進廚房決心幫阿公完成這筆訂單。

「碗粿阿公」薄利多銷每個只賣25元，製作及用料絲毫不馬虎，選用優質在來米，他說，好米才能煮出Q彈的白粿，再搭配嚴選蝦仁、瘦肉、鹹蛋黃、油蔥等餡料，所用的醬油、米漿與蒜頭，都是家傳獨門醬料。