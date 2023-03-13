捷報！台南北門井仔腳瓦盤鹽田 獲德國柏林旅展銀星獎

嘉南濱海國家風景區管理處以井仔腳瓦盤鹽田風情影片，本月參加2023年德國柏林旅展獲得銀星獎殊榮，更讓井仔腳瓦盤鹽田成為國際認證的環境永續旅遊景點。

雲嘉南風管處說，2023年德國柏林旅展(ITB)8日公布，井仔腳瓦盤鹽田風情影片，獲柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）生態旅遊類(Eco Tourism)銀星獎。

雲嘉南風管處表示，井仔腳瓦盤鹽田近年獲國外肯定，2017年獲得亞太旅行協會（PATA）「環境保育類-環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類-旅遊攝影」金獎、入選2021世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎以及「台灣永續行動獎」銅獎，可說是得獎連連。

雲嘉南風管處說，井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，不僅將特殊瓦盤鹽田保留下來，並且延續百年曬鹽技法，傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化。

經引進民間資源開發多元的「鹽」文化商品，結合當地社區、旅遊業透過「平安鹽祭」活動廣為宣傳，成功打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地。

雲嘉南風管處指出，整齊排列的瓦盤鹽田是井仔腳瓦盤鹽田最顯眼的特色，搭配鹽田滷水倒影，以及陽光、雲朵光影交織而成變化萬千彩霞，每到傍晚時分，總是吸引許多遊客，只為一睹鹽田落日餘暉美景。