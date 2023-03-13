雲林引進全台首座SRF垃圾處理系統 每天量能達200公噸

雲林縣無垃圾焚化爐，主要需靠外運處理，目前已累積15萬公噸垃圾未消化，縣府今年引進全台首座歐洲原裝全移動式垃圾機械分選產製SRF系統，每天可處理200公噸垃圾，產生100至120公噸SRF燃料棒原料，再賣給台塑企業替代燃煤，預計3月底試車完成，有望年底前讓垃圾產出與消化達成平衡。

環保局長張喬維說，雲林縣每天產生垃圾量350公噸，約有200公噸需要外運處理，今年引進全移動式垃圾機械分選產製SRF系統，主要解決暫存15萬公噸垃圾，將其打包做成燃料棒；目前縣內垃圾處理量能，包括虎尾零廢棄資源化系統150公噸、斗南全移動式垃圾機械分選產製系統200公噸，有望在年底達成垃圾平衡。

張喬維也說，垃圾處理系統操作維護費用每年約需2億多元，包括虎尾零廢棄資源化ZWS系統1億多元，斗南全移動式垃圾機械分選產製SRF系統4千多萬，縣長都全力支持；雲林自訂目標2030年達到全循環，較國家政策提早20年，感謝台塑企業購買燃料棒，隨煤價波動，目前每公噸800元，為減碳盡一分力。

縣長張麗善說，2020年已啟動虎尾ZWS零廢棄資源化系統，透過粗破碎、細破碎、篩分及磁吸，做出RDF燃料棒，轉化率約45%；今年更引進全移動式垃圾機械分選產製SRF系統，讓轉化率提升為50至60%，感謝環保署補助86%，縣府自費14%，盼成為全台垃圾處理示範縣市。

環保局指出，斗南全移動式垃圾機械分選產製系統包括奧地利單軸破碎機、滾筒篩及瑞典打包機，經開袋、篩分等程序，提取輕質燃料物作為固體再生燃料SRF原料，再以工業級壓縮包膜設備壓縮暫存；已可處理家具、廢木料、彈簧床及可燃性營建廢棄物等，且具機動性可增加處理彈性。