台南48間餐廳入選米其林 市府宣傳美食為8月摘星做備戰

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度將台南納入評鑑，總共有27家獲必比登推介店家、17家入選餐廳，今年又新增4店家入選，市長黃偉哲今邀請入選的14家店家業者代表，出席宣傳記者會，為即將到來的8月米其林年度發表會備戰。

黃偉哲感謝業者的努力與用心，不論是堅守古法或者追求創新的料理，皆是為了造福每位顧客的味蕾。他希望去年入選的店家今年能夠再度連莊，今年新入選的店家能夠繼續維持，力求得到摘星殊榮，並期待未來能夠爭取更多店家上榜，讓台南的美味餐廳持續被發覺。

觀旅局表示，市府也與店家密切配合，將米其林的規則、規定與評審所重視的方式都事先做好準備，以達到全方位的備戰，除了要注重食物的美味程度，餐廳的擺盤、服務、整體的整潔度與印象等等，更是不可或缺的元素；市府希望透過辦理各項特訓與講習，讓南市將來擁有更多的摘星、更多的入選，更多的必比登，使「美食之都」的美譽更加發揚光大，也歡迎大家依循著米其林指南的腳步，將台南的道地美食都吃好吃滿。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，去年米其林入選的44間店家及今年新公布的4家餐廳，入選類型包含小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等各式料理，展現台南在地多元飲食風貌。

「七股養蚵園家」是3月新入選的店家，老闆許展輝養蚵近50年，新鮮海產現點現做，特別以大型鮮蚵酥炸的蚵酥獲得美食專家的青睞，而店裡的蚵嗲及蛤蠣湯則為推薦的人氣商品，讓不論是想吃海鮮盛宴或者是點心小吃的民眾，都能獲得大大滿足。