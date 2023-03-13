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學甲掩埋場復育被質疑 環保局籲勿汙名化：依設計書圖施工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府環保局長許仁澤說明，學甲掩埋場復育依設計書圖施工，呼籲外界勿汙名化。記者謝進盛／攝影
台南市政府環保局長許仁澤說明，學甲掩埋場復育依設計書圖施工，呼籲外界勿汙名化。記者謝進盛／攝影

台南市學甲掩埋場復育遭外界質疑過程疑雲，環保局今重申，辦理過程均依法執行，日前現地開挖及檢驗結果，包括各斷面層厚度及再生粒料品質，均已證明符合設計圖說及環保法令規範，希望有心人勿汙名化。

台南市政府環保局昨已發布新聞稿對外澄清，今近午再度大動作前往學甲掩埋場現場開記者會，復育工程規畫為壘球練習場，本來就不是標準壘球場，過程更由局長許仁澤率領副局長陳幸芬學甲區長張明寶等人親自說明、釋疑。

許仁澤說，該場址前身是垃圾掩埋場，考量地質軟弱、空間不足等因素，設計特別著重結構安全，並邀請專家參與設計審查，依循環保署推動資源循環再利用的理念，採用符合標準值的焚化再生粒料、玻璃砂為基底層。

他說，工程期間市府辦理施工查核甲等，環保局全程監督廠商依設計圖施作並通過驗收，上月24日環保局開挖採取焚化再生粒料層兩組樣品，並送環保署環境檢驗所檢測重金屬均符合品質標準。

環保局進一步說明，一般再生粒料檢驗方式是採環保署認證的TCLP(毒性特性溶出程）檢驗，坊間以XRF(手持式Ｘ射線螢光光譜儀）只能說是「快篩」，並未為環保署認證，易流為「竹篙湊菜刀」，不符合標準規範。

對於外界質疑該垃圾場復育工程為何迄今未啟用？環保局說2019年11月完工後之後因疫情打擾作業，才會至今尚未對外開放使用。目前每年會發包養護勞務作業，維持場地平整並適時補土，也避免增長雜草雜樹。

張明寶也說，地方也有建議可朝公園、槌球場、木球場等能多功能休憩，公所也會反應給市府參考。

學甲區長張明寶說，地方也有建議可朝公園、槌球場、木球場等能多功能休憩，公所會反應給市府參考。記者謝進盛／攝影
學甲區長張明寶說，地方也有建議可朝公園、槌球場、木球場等能多功能休憩，公所會反應給市府參考。記者謝進盛／攝影
環保局一般廢棄物管理科長鄭華安說，學甲掩埋場復育開挖採取焚化再生粒料，並送環保署環境檢驗所檢測重金屬均符合品質標準。記者謝進盛／攝影
環保局一般廢棄物管理科長鄭華安說，學甲掩埋場復育開挖採取焚化再生粒料，並送環保署環境檢驗所檢測重金屬均符合品質標準。記者謝進盛／攝影
台南市學甲掩埋場復育壘球場外觀，環保局強調，這本來就是簡易練習場，非正式比賽場地。記者謝進盛／攝影
台南市學甲掩埋場復育壘球場外觀，環保局強調，這本來就是簡易練習場，非正式比賽場地。記者謝進盛／攝影

環保署

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