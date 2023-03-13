抗旱！嘉義縣市輔導洗車等業者節水 籲多用回收水

南部地區水情吃緊，嘉義縣市為夜間減壓供水黃燈，嘉義市府積極輔導游泳池、洗車等業者配合節水；嘉義縣府呼籲民眾多取用回收水澆花、洗車、打掃等用途，共同抗旱節水。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，仁義潭水庫與蘭潭合計的蓄水量約32%左右，自3月1日起已啟動夜間減壓供水，另外，雲林縣湖山水庫每日支援嘉義10萬噸用水，台南烏山頭水庫停止灌溉，水源支援民生用水，並調撥部分給嘉義使用。

蔡博淵表示，嘉義地區目前用水無虞，雖然還未實施減量供水的橙燈，不過，民眾還是要養成良好節水習慣，共同抗旱節水。

蔡博淵指出，去年因仁義潭水庫水位高、無法清淤，今年水情吃緊，水庫部分周邊見底，馬上啟動清淤，4月底將清出3.5萬噸淤泥，而水利署第五河川局也將協助清2萬噸淤泥，不過，雨季來臨時，清淤就會暫停。

嘉義市政府1日起各公園及道路噴水池停止補水及噴水，包括地標中央圓環噴水池、嘉義公園噴水池及尿尿小童、文化公園地泉等，也會管制各公園的自來水用量；市府水車到水資源回收中心取回收水或運用地下水澆灌植栽。

嘉市府工務處水利工程科長黃國泰指出，目前積極輔導每月1000度以上用水大戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等配合節水，若水情實施減量供水的橙燈，則會配合中央節水政策，游泳池、洗車等業者的用水量，就會受到限制。

因應水情吃緊，嘉義縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日可提供回收水量總計約有1300噸，可應用於道路清洗、澆花、洗車、打掃拖地等用途，民眾可直接前往現場填寫資料取用。

嘉義縣山區無自來水且易缺水地區，縣府除了設置簡易自來水外，中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮共架設有88座緊急備用水塔，讓山區民眾就近取水使用；另外，嘉義縣抗旱井共有34口，分布在民雄、新港、東石、大埔和大林等鄉鎮，環保局已著手進行抗旱井水質檢測作業，完成抗旱整備。

蔡博淵指出，嘉義地區每日用水量，黃燈減壓前約為30萬噸，目前則為29萬噸。