快訊

美把軍備庫存放台灣？法案文的「For Taiwan」是關鍵

美眾院中國委員會主席強調台海問題 籲兩黨團結抗中

奧斯卡得獎名單！《媽的》楊紫瓊首位華裔影后 《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪奪影帝

台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝 黃偉哲贈25戶禮金

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝，黃偉哲贈25戶禮金。記者周宗禎／翻攝
台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝，黃偉哲贈25戶禮金。記者周宗禎／翻攝

台南市永康區維冠大樓2016年震災倒塌，各界善心人士熱心援助原地重建完工，同意原地重建住戶已陸續搬入新建大樓「出雲居」，市長黃偉哲為表達祝賀，今天與社會局長盧禹璁前往贈送入住25戶入厝禮金，市議員黃肇輝、朱正軒也到場祝賀新家落成，祝福住戶迎接新生活。

黃偉哲表示，7年前地震倒搨的維冠大樓，因多人努力終於浴火重生，新大樓「出雲居」住戶開始入住。地震發生後市府團隊一路積極協助救災重建，他就任後，對0206災害重建各事項「均秉持誠心、關心及積極的態度全力協助災民，在重建過程中一步步整合住戶意見，暖心關懷抹去住戶心中陰影，讓0206的善款得以妥適運用」。

黃偉哲說，非常感謝住戶在重建期間展現團結的一面，讓委員會及市府社會局等相關局處的協助，能夠更得心應手，尤其更感謝社會大眾發揮大愛精神，有很多人捐款，讓重建工作更加順利，希望災難會過去，但是大家辛苦的結晶與美麗都會留下來，希望「出雲居」的住戶也迎接新的生活，接下來市政府會持續與住戶密切配合，使生活環境及機能能夠更加的完善。

市府社會局表示，今天新居入厝儀式，代表「回家」不再是遙遙無期的目標，亦象徵災民勇敢、堅定向前邁進迎接新生活，也將悲傷留在過去，藉此回報各界社會的愛心支持。感謝各界愛心捐款與援助，讓台南走過0206地震，攜手完成重建。

新大樓取名「出雲居」，取台語發音如同「出運」，代表這是一個新里程，更象徵揮別過去，迎向未來，「出雲居」大樓設計舒適美觀，且有營造履歷也更加安全。

社會局表示， 0206災後重建過程主動媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，興建期間貸款利息由善款支應，另外再提供0206租金補貼解決住的問題，讓住戶在興建期間零煩惱、零負擔。市府運用善款提供補助項目包含建物重建補助、建築規劃補助、工程補助、財損補助、貸款利息補貼、生活扶助等，「盡力減輕住戶重建負擔，讓受地震影響市民在返家的重建路上，減輕了許多費用負擔」。

地震 黃偉哲 維冠

延伸閱讀

榮獲六都市長好感度第一 桃園市長張善政猜想這原因

新東向再下一城 美國托羅斯市今與台南市締結友誼城市

【重磅快評】蛋與衛生紙的幽默 黃偉哲戳破蔡政府盲點

影／湯德章去世周年紀念活動今舉辦 格外感傷的原因曝

相關新聞

青菜漲不漲？全臺一級戰區西螺走一遭 一探高麗菜供銷、二學創意食譜

2022年11月中南部出現破30°C高溫，進入12月後又遇連續幾波寒流襲臺，忽冷忽熱的極端氣候衝擊全臺蔬果供應，加上天氣冷颼颼，民眾吃火鍋、薑母鴨的需求上升，均使蔬菜整體平均價格維持在中間到高檔。

賴清德宣布的台南科學未來館是「幻想館」？民代批難交代

延宕多年的台南市東區國立科學未來館設置計畫，籌備小組原本近期將舉辦兩場促參公聽會，卻又臨時喊卡，同時又傳出未來可能採用促...

台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝 黃偉哲贈25戶禮金

台南市永康區維冠大樓2016年震災倒塌，各界善心人士熱心援助原地重建完工，同意原地重建住戶已陸續搬入新建大樓「出雲居」，...

新東向再下一城 美國托羅斯市今與台南市締結友誼城市

隨著台美互動升溫，雙邊中央到地方政府往來日益頻繁，新東向聯盟居中協助美國南加州托倫斯市（Torrance）市長陳光豪（G...

低溫又逢乾旱…阿里山櫻王估3月25日才盛開 「會開得很漂亮」

阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻仍含苞待放，嘉義林管處指出，今年3月氣候比往年冷，加上乾旱，預估櫻王25日才會盛開...

3年來移除約1萬隻綠鬣蜥 嘉大培訓全台首支移除大隊

曾是熱門寵物的綠鬣蜥隨著民眾棄養反而成了危害環境的外來物種，截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦