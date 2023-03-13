台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝 黃偉哲贈25戶禮金

台南市永康區維冠大樓2016年震災倒塌，各界善心人士熱心援助原地重建完工，同意原地重建住戶已陸續搬入新建大樓「出雲居」，市長黃偉哲為表達祝賀，今天與社會局長盧禹璁前往贈送入住25戶入厝禮金，市議員黃肇輝、朱正軒也到場祝賀新家落成，祝福住戶迎接新生活。

黃偉哲表示，7年前地震倒搨的維冠大樓，因多人努力終於浴火重生，新大樓「出雲居」住戶開始入住。地震發生後市府團隊一路積極協助救災重建，他就任後，對0206災害重建各事項「均秉持誠心、關心及積極的態度全力協助災民，在重建過程中一步步整合住戶意見，暖心關懷抹去住戶心中陰影，讓0206的善款得以妥適運用」。

黃偉哲說，非常感謝住戶在重建期間展現團結的一面，讓委員會及市府社會局等相關局處的協助，能夠更得心應手，尤其更感謝社會大眾發揮大愛精神，有很多人捐款，讓重建工作更加順利，希望災難會過去，但是大家辛苦的結晶與美麗都會留下來，希望「出雲居」的住戶也迎接新的生活，接下來市政府會持續與住戶密切配合，使生活環境及機能能夠更加的完善。

市府社會局表示，今天新居入厝儀式，代表「回家」不再是遙遙無期的目標，亦象徵災民勇敢、堅定向前邁進迎接新生活，也將悲傷留在過去，藉此回報各界社會的愛心支持。感謝各界愛心捐款與援助，讓台南走過0206地震，攜手完成重建。

新大樓取名「出雲居」，取台語發音如同「出運」，代表這是一個新里程，更象徵揮別過去，迎向未來，「出雲居」大樓設計舒適美觀，且有營造履歷也更加安全。

社會局表示， 0206災後重建過程主動媒合台灣銀行協助都更會辦理低利重建貸款，興建期間貸款利息由善款支應，另外再提供0206租金補貼解決住的問題，讓住戶在興建期間零煩惱、零負擔。市府運用善款提供補助項目包含建物重建補助、建築規劃補助、工程補助、財損補助、貸款利息補貼、生活扶助等，「盡力減輕住戶重建負擔，讓受地震影響市民在返家的重建路上，減輕了許多費用負擔」。