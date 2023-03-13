3年來移除約1萬隻綠鬣蜥 嘉大培訓全台首支移除大隊

曾是熱門寵物的綠鬣蜥隨著民眾棄養反而成了危害環境的外來物種，截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則有1萬隻左右。嘉義大學協助嘉義縣政府培訓成立全台首支綠鬣蜥移除大隊，並舉辦70餘名民眾參加的培訓活動，與專家學者及農業單位商討、分享防治經驗，期望杜絕綠鬣蜥對台灣生態環境及農作物干擾。

嘉義縣農業處副處長李建霖表示，2021年起委託嘉大培訓民眾共同加入外來種防治行列，成立全台首支合法綠鬣蜥移除大隊，因為疫情關係直到今年才培訓，有效提升綠鬣蜥防治效率。目前以中埔鄉、水上鄉出現綠鬣蜥野生族群最多。雖然培訓今年才開始，但3年來已移除約1萬隻。嘉縣民若發現綠鬣蜥蹤跡可直接撥打119，再轉知主管單位捕捉。

嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶表示，原產於中南美洲的綠鬣蜥，過去曾以寵物貿易方式大量引進台灣，自2015年在高屏地區發現野生族群後，數量漸漸攀升，已經廣泛分布於中南部平地區域，時常發生入侵農地造成農作物損壞。農委會自2020年起將綠鬣蜥明訂為有害外來物種，不得隨意繁殖飼養，並積極移除防治。截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則約有1萬隻左右。

嘉大生命科學院院長賴弘智表示，生物資源學系從生態保育觀點出發，積極維護本土生物多樣性，與林務局、嘉義林管處、嘉義縣政府及各地民眾專家，攜手共同努力防治外來物種危害，一定能建立更健康的生活環境。

本月11、12日嘉義大學生物資源學系協助嘉義縣政府在蘭潭校區辦理「112年外來種入侵綠鬣蜥移除防治工作坊」活動，有來自嘉義地區與鄰近縣市70餘名民眾參加，與專家學者及相關農業單位共同學習、商討、分享綠鬣蜥移除防治經驗。