3年來移除約1萬隻綠鬣蜥 嘉大培訓全台首支移除大隊
曾是熱門寵物的綠鬣蜥隨著民眾棄養反而成了危害環境的外來物種，截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則有1萬隻左右。嘉義大學協助嘉義縣政府培訓成立全台首支綠鬣蜥移除大隊，並舉辦70餘名民眾參加的培訓活動，與專家學者及農業單位商討、分享防治經驗，期望杜絕綠鬣蜥對台灣生態環境及農作物干擾。
嘉義縣農業處副處長李建霖表示，2021年起委託嘉大培訓民眾共同加入外來種防治行列，成立全台首支合法綠鬣蜥移除大隊，因為疫情關係直到今年才培訓，有效提升綠鬣蜥防治效率。目前以中埔鄉、水上鄉出現綠鬣蜥野生族群最多。雖然培訓今年才開始，但3年來已移除約1萬隻。嘉縣民若發現綠鬣蜥蹤跡可直接撥打119，再轉知主管單位捕捉。
嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶表示，原產於中南美洲的綠鬣蜥，過去曾以寵物貿易方式大量引進台灣，自2015年在高屏地區發現野生族群後，數量漸漸攀升，已經廣泛分布於中南部平地區域，時常發生入侵農地造成農作物損壞。農委會自2020年起將綠鬣蜥明訂為有害外來物種，不得隨意繁殖飼養，並積極移除防治。截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則約有1萬隻左右。
嘉大生命科學院院長賴弘智表示，生物資源學系從生態保育觀點出發，積極維護本土生物多樣性，與林務局、嘉義林管處、嘉義縣政府及各地民眾專家，攜手共同努力防治外來物種危害，一定能建立更健康的生活環境。
本月11、12日嘉義大學生物資源學系協助嘉義縣政府在蘭潭校區辦理「112年外來種入侵綠鬣蜥移除防治工作坊」活動，有來自嘉義地區與鄰近縣市70餘名民眾參加，與專家學者及相關農業單位共同學習、商討、分享綠鬣蜥移除防治經驗。
工作坊邀請屏東科技大學野生動物保育研究所教授陳添喜、台灣兩棲類動物保育協會理事李承恩、台中市野生動物保育學會博士林文隆及農委會林務局保育組專員劉泰成等，就綠鬣蜥生態習性、在台灣入侵與防治現況、捕捉與人道處理方式及保育法規等，提供外來入侵綠鬣蜥防治培訓課程講習，也實地探查與實作，期以建立正確外來種防治觀念，在符合動物福利與人道關懷的基礎上，擴大民眾參與，提升移除效率，維護本土良好生態環境。
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