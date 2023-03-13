快訊

美把軍備庫存放台灣？法案文的「For Taiwan」是關鍵

美眾院中國委員會主席強調台海問題 籲兩黨團結抗中

奧斯卡得獎名單！《媽的》楊紫瓊首位華裔影后 《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪奪影帝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫又逢乾旱…阿里山櫻王估3月25日才盛開 「會開得很漂亮」

中央社／ 嘉義縣13日電
阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻（圖）仍含苞待放，預估到3月25日才會盛開。 中央社
阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻（圖）仍含苞待放，預估到3月25日才會盛開。 中央社

阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻仍含苞待放，嘉義林管處指出，今年3月氣候比往年冷，加上乾旱，預估櫻王25日才會盛開，但會開得很漂亮。

嘉義林管處阿里山工作站技士蕭明學今天告訴中央社記者，今年3月比往年冷，這幾天阿里山晚上都降至5度以下，加上乾旱沒下雨，預計阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前的櫻王，要到3月25日也就是3月下旬全株才會盛開。

蕭明學指出，櫻王屬染井吉野櫻，前2年得病修剪花枝，今年新芽已長齊，加上乾旱，樹木為了生存，一定會開得很漂亮。

嘉義林管處長張岱說，早期日本人種植在阿里山的染井吉野櫻，因罹患簇葉病逐漸枯萎，2019年起委託專業團隊醫治，已獲得控制，今年花苞數量增加，花況可期。

張岱表示，1913年日治時期，時任「營林局嘉義出張所」的近藤幸吉，十分熱愛櫻花，希望阿里山成為「櫻的名勝」，遂向日本工人募集金錢，從日本買了1900株2年生的染井吉野櫻，在阿里山區廣泛種植，造就了阿里山成賞櫻勝地。

阿里山花季即日起至4月10日，近3000株31種櫻花樹正輪流綻放。

阿里山 櫻花 賞櫻

延伸閱讀

勿上當！阿里山高山茶慘遭不肖商盜圖 賤賣不明來源茶葉

嘉義阿里山腳下中埔 推「村遊淺山埔」小旅行4條新路線

2023阿里山森林遊樂區花季今登場 展開系列森林療癒季

嘉義市舊果菜魚市場可望整頓出發 有5星級飯店、購物商場

相關新聞

青菜漲不漲？全臺一級戰區西螺走一遭 一探高麗菜供銷、二學創意食譜

2022年11月中南部出現破30°C高溫，進入12月後又遇連續幾波寒流襲臺，忽冷忽熱的極端氣候衝擊全臺蔬果供應，加上天氣冷颼颼，民眾吃火鍋、薑母鴨的需求上升，均使蔬菜整體平均價格維持在中間到高檔。

賴清德宣布的台南科學未來館是「幻想館」？民代批難交代

延宕多年的台南市東區國立科學未來館設置計畫，籌備小組原本近期將舉辦兩場促參公聽會，卻又臨時喊卡，同時又傳出未來可能採用促...

台南永康維冠大樓震災倒塌重建入厝 黃偉哲贈25戶禮金

台南市永康區維冠大樓2016年震災倒塌，各界善心人士熱心援助原地重建完工，同意原地重建住戶已陸續搬入新建大樓「出雲居」，...

新東向再下一城 美國托羅斯市今與台南市締結友誼城市

隨著台美互動升溫，雙邊中央到地方政府往來日益頻繁，新東向聯盟居中協助美國南加州托倫斯市（Torrance）市長陳光豪（G...

低溫又逢乾旱…阿里山櫻王估3月25日才盛開 「會開得很漂亮」

阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻仍含苞待放，嘉義林管處指出，今年3月氣候比往年冷，加上乾旱，預估櫻王25日才會盛開...

3年來移除約1萬隻綠鬣蜥 嘉大培訓全台首支移除大隊

曾是熱門寵物的綠鬣蜥隨著民眾棄養反而成了危害環境的外來物種，截至去年底，全台灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦