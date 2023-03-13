低溫又逢乾旱…阿里山櫻王估3月25日才盛開 「會開得很漂亮」

阿里山花季已展開，阿里山櫻王染井吉野櫻仍含苞待放，嘉義林管處指出，今年3月氣候比往年冷，加上乾旱，預估櫻王25日才會盛開，但會開得很漂亮。

嘉義林管處阿里山工作站技士蕭明學今天告訴中央社記者，今年3月比往年冷，這幾天阿里山晚上都降至5度以下，加上乾旱沒下雨，預計阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前的櫻王，要到3月25日也就是3月下旬全株才會盛開。

蕭明學指出，櫻王屬染井吉野櫻，前2年得病修剪花枝，今年新芽已長齊，加上乾旱，樹木為了生存，一定會開得很漂亮。

嘉義林管處長張岱說，早期日本人種植在阿里山的染井吉野櫻，因罹患簇葉病逐漸枯萎，2019年起委託專業團隊醫治，已獲得控制，今年花苞數量增加，花況可期。

張岱表示，1913年日治時期，時任「營林局嘉義出張所」的近藤幸吉，十分熱愛櫻花，希望阿里山成為「櫻的名勝」，遂向日本工人募集金錢，從日本買了1900株2年生的染井吉野櫻，在阿里山區廣泛種植，造就了阿里山成賞櫻勝地。

阿里山花季即日起至4月10日，近3000株31種櫻花樹正輪流綻放。