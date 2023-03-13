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台南公園燕潭雨季蓄水抗旱 小兵立大功

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南公園燕潭的蓄水在枯水期發揮作用，植栽、路樹澆灌不受影響。圖／南市工務局提供
台南公園燕潭的蓄水在枯水期發揮作用，植栽、路樹澆灌不受影響。圖／南市工務局提供

降雨偏少，台南地區3月1日起由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，市府召開應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，工務局配合利用回收水及台南公園燕潭雨期的蓄水等相關抗旱措施，每月可節水約3300噸，也讓植栽及路樹澆灌不受影響。

台南市工務局表示，台南地區水情不佳，為盼能度過枯水期，中央及地方攜手合作執行節水及抗旱政策，工務局採取相關抗旱措施，針對自有的瀝青混凝土廠灑水，及清洗廠區等非急需用水，改採使用水資源回收中心的回收水，期能維持例行性道路維護工作並達節水功效。

另台南公園內有埋設涵管，將小東路地下道於強降雨期間排水分流至燕潭蓄水，除可減緩下游箱涵排水壓力，也增加非降雨期間燕潭的蓄水量；此外流經台南公園的文元溪水也匯入燕潭，值此枯水期，正好派上用場，工務局對於公園內植栽及部分路樹等澆灌維護工作，則取用台南公園燕潭的蓄水澆灌。

工務局維護管理的河樂廣場也配合抗旱整備工作，親水池等設施已暫停供水；各項節水措施每月約可節水3300噸。市府呼籲市民及各界產業共體時艱，珍惜水資源，一起加強節約用水，共同度過乾旱期。

台南 抗旱

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