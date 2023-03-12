學甲掩埋場復育地方建言用途 市府納入評估

台南市學甲垃圾掩埋場復育工程規畫壘球場，迄今未啟用地方傳異聲，建議市府將空間轉型。市府表示，工程設計過程合法使用合格再生粒料填實，經環保署檢驗均符合中央規範，將請環保局後續評估。

學甲區新達里長陳敏男、中洲里長林清發表示，目前環保局所規畫壘球練習場，是應地方民意要求，但疫情打亂規畫，迄今市府未公告開放，不少鄉親也建議，可朝公園、槌球場、木球場等能多功能休憩，除提供休憩新去處，也聯絡居民感情等多元用途。

秀昌里一秀社區、平和里平和社區、三慶里頂洲社區、仁得里仁得社區、新榮里新榮社區、大灣里大灣社區等社區發展協會及長壽會，均表達樂觀其成，希望市府加速轉型活化。

學甲區長張明寶表示，相關活化轉型建言他都有聽到，也會轉知環保局。他指出，若鄉親考慮做多用途活化，不論公園、木球、槌球場等相關用途，他都會全力幫忙。

台南市政府表示，目前場地未開放，如地方對場地使用用途有更多元想法，會採納做後續用途評估。而對外界關切工程填實用再生粒料，經環保局開挖送環保署檢驗，均符合中央規範。