北港燈會三度榮獲IAA MUSE金獎 今晚閉燈民眾不捨

2023北港燈會以光影藝術形式呈現，由11名工藝師聯手操刀20件作品，創下200萬人次觀光人潮，三度榮獲IAA MUSE金獎肯定，2月4日啟燈至今展示37天，今天晚上即將閉燈，民眾不捨盼延長展期；文觀處表示，因經費有限無法延期，但會收藏作品，日後策展時再展出。

文觀處技正李嘉和說，2023北港光影藝術節委託廠商營運，有人力、電費及維修成本考量，旋轉木馬也是向外承租，因經費有限無法延長展期，但會把部分燈區作品移至北港糖廠倉庫收藏，未來在雲林厚工學策展時上陣，會再賦予燈區作品新價值，大家可以拭目以待。

北港燈會今年集結11名藝師，包括顏三泰、林聰賢、吳登興、蔡爾平、林建華、吳榮、黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵，聯手操刀20組作品，更首創旋轉木馬結合雕飾、陶藝或彩繪等技藝，打造全台首座「真人藝閣旋轉木馬」，成功融合傳統與創新，大獲好評。

文觀處長陳璧君說，北港光影藝術節是雲林厚工底蘊成果呈現，也是YUNLIN BEST-雲林厚工學系列活動首場活動，未來將持續策展，推廣雲林厚工學品牌，展現雲林特色、北港宗教文化、工藝及文化創意，讓香客轉遊客、遊客轉常客，提升雲林觀光效益與產值。

水道頭文化園區董事長楊承樺說，近年致力發展水道頭文化園區觀光，舉辦假日市集等活動吸引人潮，北港燈會最受人矚目的藝閣旋轉木馬就在水道頭文化園區內，確實為園區帶來許多遊客，也讓水道頭文化園區更具知名度，希望未來再與縣府配合，舉辦相關活動，帶動觀光人潮。