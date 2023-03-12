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土庫庄役場百年鳳凰樹倒下 地方仕紳再捐一棵延續回憶

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
土庫庄役場重新種回鳳凰樹，地方居民熱情到場參加。記者黃于凡／翻攝
土庫庄役場重新種回鳳凰樹，地方居民熱情到場參加。記者黃于凡／翻攝

雲林縣土庫庄役場百年鳳凰樹因根部蛀蝕，3年前突然倒下，中斷居民與老樹回憶，讓大家深感不捨，都希望再種一棵鳳凰樹，鎮民林榮勳代表林氏家族捐贈一棵鳳凰樹，今天舉辦植樹祈福活動，在鎮長陳特凱及居民見證下，將鳳凰樹移植至土庫庄役場，盼這棵鳳凰樹能夠繼續陪伴大家。

土庫鎮公所今天舉辦「鳳凰新生 土庫飛揚」祈福活動，土庫鎮前鎮長張龍、土庫鎮長陳特凱、文觀處長陳璧君、青埔文教基金會董事長張嘉郡等人到場見證；張嘉郡說，大鳳凰樹是大家共同記憶，希望這株鳳凰木能夠跟鳳凰一樣重生在土庫，也重生在所有鎮民的心目中。

土庫鎮長陳特凱說，土庫庄役場百年鳳凰樹因蛀蝕，根部幾乎斷裂，在2020年時突然倒下，陪伴地方百年老樹就此移除，大家都很不捨，林榮勳先生家族主動捐贈鳳凰樹，公所協助移植鳳凰樹程序，也希望藉此移樹祈福儀式，迎接新的鳳凰樹，讓這棵鳳凰樹繼續陪伴鎮民，持續敘述著土庫鎮民故事。

居民說，大鳳凰樹是土庫鎮民共同回憶，平時大家會坐在樹下乘涼、聊天，每逢畢業季還會開出無數艷紅的花，彷彿在歡送畢業生，是土庫當地勝景，幾年前倒下，大家一直很希望重新把鳳凰樹找回來，如今終於把樹種回來，希望這棵鳳凰樹繼續陪伴大家。

土庫庄役場重新種回鳳凰樹，地方居民熱情到場參加。記者黃于凡／翻攝
土庫庄役場重新種回鳳凰樹，地方居民熱情到場參加。記者黃于凡／翻攝

雲林

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