打造關子嶺大凍山無痕山林 嘉義林管處今揪山友淨山

大台南登山協會、林務局嘉義區林管處今天發動淨山，近80人在關子嶺大凍山沿途撿拾垃圾，也籲請山友們一起響應，共同打造無痕山林。

海拔1241公尺的關子嶺大凍山為南市第一高峰，是台南地區假日熱門登山健行路線，大台南登山協會基於熱愛自然，去年11月簽署認養關子嶺大凍山步道，今號召超過80位協會會員與嘉義林區管理處、國家森林志工共同參與淨山。