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打造關子嶺大凍山無痕山林 嘉義林管處今揪山友淨山

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大台南登山協會、林務局嘉義區林管處今發動淨山，近80人在關子嶺大凍山沿途撿拾垃圾。圖／林務局嘉義區林管處提供
大台南登山協會、林務局嘉義區林管處今發動淨山，近80人在關子嶺大凍山沿途撿拾垃圾。圖／林務局嘉義區林管處提供

大台南登山協會、林務局嘉義區林管處今天發動淨山，近80人在關子嶺大凍山沿途撿拾垃圾，也籲請山友們一起響應，共同打造無痕山林。

海拔1241公尺的關子嶺大凍山為南市第一高峰，是台南地區假日熱門登山健行路線，大台南登山協會基於熱愛自然，去年11月簽署認養關子嶺大凍山步道，今號召超過80位協會會員與嘉義林區管理處、國家森林志工共同參與淨山。

協會人員一早在步道沿線環境垃圾清理、導覽牌誌清潔及設施損壞通報等步道維護工作。理事長邱至榮表示，此次活動目的是讓大家了解，從事山林活動不僅要將垃圾帶下山，上山前更需充分規畫與準備、了解天氣、避免餵食野生動物與不亂採野生植物等，呼籲山域活動應落實「無痕山林」理念，降低山域活動風險。

參與淨山活動的登山協會會員呼籲大家進入山區應將垃圾帶下山。圖／林務局嘉義區林管處提供
參與淨山活動的登山協會會員呼籲大家進入山區應將垃圾帶下山。圖／林務局嘉義區林管處提供

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