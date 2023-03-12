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守護龍崎泥岩世界遺產 環保、教育團體連署書廢止環評

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大與環保、教育團體針對龍崎牛埔掩埋場案，發起連署，要求廢止環評。圖／台南社大提供
台南社大與環保、教育團體針對龍崎牛埔掩埋場案，發起連署，要求廢止環評。圖／台南社大提供

台南社大等多個環保、教育團體，針對龍崎牛埔掩埋場案，發起連署，已有50多個團體向應，訴請行政院長陳建仁基於地質崩塌的風險、保護淺山生態方舟與維護世界遺產的完整性，要求環保署依行政程序法第123條第5款為防止或除去對公益的重大危害者，廢止歐欣掩埋場歷次環評。

環保局表示，市府會向環保署表達守護環境的立場，請環保署審慎研議撤銷該案環評審查結論的可能性。

連署書指出，根據經濟部中央地質調查所公布資料，龍崎掩埋場址有超過60％面積屬於山崩地滑敏感區。此區泥岩雖然較深厚，但變形劇烈，一旦發生地震，會以地表變形方式轉化地震能量。

而根據地調所美濃地震報告顯示沿著182線25.6公里至29公里，大約從牛埔里至水桶彎共約3.4公里長，全部都抬升了約12公分，尤其29公里處（歐欣掩埋場區域）於2013至2016年4年間共抬升了19.31公分。

另台南社區大學長期紀錄，在歐欣掩埋場內所有公辦與私辦的水土保持工程皆已崩毀。台大地質系陳文山教授更直言，這種不等量的抬升，掩埋場的水泥結構與不透水布，10年內就會破損，嚴重汙染牛埔溪與二仁溪。

全世界只有3個國家擁有大面積的泥岩惡地台灣、義大利與喬治亞民主共和國，其中喬治亞民主共和國東部有廣泛泥岩惡地，250平方公里已畫設為Vashlovani國家公園擁有664種動植物，其中85平方公里劃設為自然保留區，Vashlovani國家公園規畫完善，完美保護了泥岩惡地的自然地景與相關之生態圈。

北義大利的托斯卡尼皮恩扎市將獨具藝術史市容，結合壯闊的惡地地景，於1996年申請世界文化遺產成功。西恩納省「奧爾恰山谷文化景觀」（Val d'Orcia），也於2004年申請世界文化遺產成功，成為托斯卡尼的第二座世界文化遺產。

台南龍崎牛埔里擁有獨特的泥岩惡地，台南市政府已畫設「龍崎牛埔惡地自然保留區+地質公園」面積281公頃，然而在其核心地帶卻規劃41公頃的歐欣掩埋場，與地質公園同一條路相鄰長達1.24公里，一樣是特殊的泥岩惡地地景，歐欣掩埋場的開發自然地景將毀於一旦，並對地景的完整性與生態產生嚴重影響。

台南社區大學對當地生物長期拍攝記錄，發現多種保育類動物頻繁出現，甚至包含一級保育類的草鴞。這些野生動物活動範圍跨越了自然保留區、地質公園與歐欣掩埋場，種類包括穿山甲、食蟹獴、水鹿、大冠鷲、魚鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、黃嘴角鴞、領角鴞、臺灣畫眉、啄木鳥、五色鳥等，足以代表台灣淺山泥岩惡地的生態方舟。龍崎世界級自然地景與淺山生態方舟影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=8L83yObHzG8&ab_channel=ggJ

連署主要發起團體有台南社區大學、台灣水資源保育聯盟、台南市教師會、台南市教育產業工會、看守台灣協會、台灣蠻野心足生態協會，目前已有50多個團體連署。

台南社大與環保、教育團體針對龍崎牛埔掩埋場案，發起連署，要求廢止環評。圖／擷取畫面
台南社大與環保、教育團體針對龍崎牛埔掩埋場案，發起連署，要求廢止環評。圖／擷取畫面

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