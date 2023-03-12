解決高齡問題 張麗善率隊觀摩武藏野日照中心

雲林縣老年人口比例今年達20.12%，邁入超高齡社會，縣長張麗善日前率隊前往日本東京食品展，也到武藏野日照中心觀摩，在照護員指導下親自為長者洗澡，盼未來引進洗澡設備，張麗善說，已著手擘畫新工業區，改變雲林產業結構，讓年輕人有機會返鄉，才能解決超高齡社會照顧問題。

據縣府統計，雲林縣目前約有66.3萬人，其中65歲以上約有13.4萬人，老年人口比例為20.12％，已是超高齡社會；雲林縣去年出生人數3340人，死亡人數8579人，生不如死情形逐漸加劇，死亡人數已是出生人數的2.5倍，偏鄉發展農魚業使年輕人卻步，紛紛選擇出走。

張麗善說，雲林約有49.7%就業人口從事一級產業，除斗六工業區、麥寮六輕工業區、中科虎尾院區等，其他17個鄉鎮都以農魚業為生，不只工作機會少，還需要看天吃飯，需將一級產業人口降至3成以下，才能提升產業競爭力，已積極開發新工業區，創造就業機會，盼帶動人口回流。

張麗善在照護員河野裕子帶領下觀摩日照中心，河野裕子說，武藏野市在25年前，每個學區都會設一個日照中心，但隨著人口結構改變，現在每個學區已增加至4、5個日照中心；中心引進專門洗澡設備，讓照護員輕鬆為長者清潔，長者保有尊嚴及隱私，張麗善親自操作，也希望引進設備。